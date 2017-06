PREMTIMET DHE MASHTRIMET NDAJ EMIGRANTËVE.. -Nga Agim JAZAJ

Nga Agim JAZAJ

Tam-tamet e politikës së ditës kanë kumbuar-kulmuar këto ditë, duke u apeluar edhe emigrantëve; të bëhen pjesë e zgjedhjeve dhe jo e zgjidhjeve të rezultuara deri më tani.

Prej vitit 2005, thuhej e shkruhej në tabelat satisikore: 1/3 e shqiptarve janë larguar nga vendi, nëpër rrugët e kurbet- lumit. Tashmë kjo shifër është bërë edhe më alarmante, duke u tkurrur vendi dhe aspak nuk qederoset politika, kastrepsen Lider-Kalanderët!

Ende plaga rrjedh në trupin e drobitur të këtj vendi hallemadh: Nga vendi edhe pas 27 viteve rezulton dhimbshëm fakti kujevënës: As 1 përqind e emigrantëve nuk kthehen në vendin e tyre, ku u ka bërë koka dëng, madje po ikin çdo ditë nga sytë këmbët, me dhimbjen e thellë: “Në vendin e tyre nuk jetohet”. “Ky vënd nuk bëhet”! “E ka marë lumi”!…

Edhe kjo pjesë e vendit, jashtë vendit hedhin vështrimin mbi premtimet përgjatë fushata elektorale, ku përsëritet i njëjti refren, premitim-mashtrimi, i pa fund.

Në vitin 2005, emigrantëve në Greqi, ku është dhe përqindja më e madhe i’u premtua: “E drejta e votës në vendin ku punojnë e jetojnë”.

“Zëri i tyre duhet të dëgjohet, dhe vota e tyre duhet të numërohet”!

Dhe pas 12 viteve emigrantët e përkthejnë premtimin në mashtrimin e radhës, në fushatën e katërt zgjedhore të 2017-tës: “Zëri i tyre nuk dëgjohet, vota e tyre nuk numërohet”! “Emigranët nuk përfaqsohen as në nivelet më të ulëta të administrates”, e jo më në listat e kryetarve!…

Ata shtrojnë pyetjen e arsyeshme: “Pse nuk u realizua në zgjedhjet e mëparshme, të premtuara me bujë nga lider-kalanderët, e vitit 2005, po as në të vitit 2009, as në vitin 2013, dhe as në vitin 2017”? – nga partia që është dhe mban në këmbë qeverinë aktuale?! Edhe pas katër legjislaturave duhet e besuar i njëjti premtim, mashtrim me të njëjtin refren?!

Sërish i njëjti premtim edhe në këtë fushatë nga PS, LSI, të shohim nga PD, kur të nis tama-tamet e fushatës! Premto e mos realizo, premto e mashtro- arsyetojnë emigrantët në opinionet e tyre.

Udhëheqësit e politikës shqiptare përgjatë këtyre viteve të tranzicionit- tërkuzë, kanë zbritur shpesh herë në prag fushatash edhe në Athinë, ku është dhe përqëndrimi më i madh i emigracionit shqiptar, gati 1/3 e popullsisë për të marë bekimin, pse jo dhe votën e tyre. Kemi përcjellë në opinionet mediatike të kohës se: Emigrantët janë votuesit, përfaqësuesit, frymëzuesit dhe përcaktuesit në të 100 (ish) zonat elektorale, kur ato ishin të tilla.

PREMTIMET DHE BILANCI

Në kujtesën e emigrantëve të Greqisë ku është dhe prania më e madhe, si dhe premtimet mashtrimet më të mëdha, kanë mbetur të shënuar fortë në kujtesë premtimet, por tashmë të vlerësuara prej tyre (të mbetur në mashtrimet) të ish liderëve si të PS Fatos Nano në hotelin: “Divan Karavel”, ku u prit deri dhe me protest për qeverinë e shërbesave, kupto të pengesave. Vijuan premtimet- mashtrimet e ish kryeministrit Berisha në hotel “Britania” në sheshin “Sintagma”: “Biznes falas për emigrantët për 5 vjet dhe legalizim të menjëhershëm i ndërtimeve informale të tyre”. Të liderit të sotëm të LSI, Meta në hotelin “Parnon” në qendër “Omonia”: “Për votën e emigrantëve në vendin ku jetojnë e punojnë”. “Zëri të dëgjohet, vota të numërohet”, etj. Premtimet në fushatën dhe themelimin e PS në Athinë, të kreut aktual të P S z. Rama, në “Palio –Faliro”: “Për përfshirjen e tyre në politikë bërje” etj!

E, kush është përfshirë në politikëbërjen, në listat e deputetëve të kryetarve, apo në administratën shtetrore?! Në gjithë fushatat elektorale u kanë premtuar edhe emigrantëve lugën e floririt. Gjithë propaganda dhe premtimi i tyre ka qenë për më shumë të drejta, më shumë përfaqësime të tyre edhe në administratën e shtetit. Të drejtën e votës së emigrantëve, aty ku janë ishte premtimi nga kreu i LSI, qysh në prag fushatën e vitin 2005, etj.

Kanë kaluar vite, dhe po vjen e katërta fushatë zgjedhjesh.

Premtime të dalë boje- me të njëjtin refren: Premto e mashtro! Nuk kanë mjaftuar dhe nuk e ka pasur mundësinë edhe kjo forcë politike e radhës të vendos, të realizojë këtë premtimin ndaj emigrantëve?!

MASHTRIMET E SERISË…

Diaspora e re, dhe më e madhja e diasporës shqiptare, mbi një e treta e shqiptarëve, e vendosur kryesisht për afro 27 vjet vjet në Greqi, ka merita të pa kontestueshme, duke qenë së pari investuesja më e madhe e vendit, por dhe kontribuesit më të pa vlerësuar të vlerave qytetare-evropiane, pjesa më e emancipuar dhe e civilizuar e vendit. E thonë edhe vet krerët e politikës, rezulton e thënë dhe e përdorur për fasadë-mashtrim.

Përveç këtyre kontributeve emigracioni, ka përfituar dhe ka shpalosur vlera të qytetërimit. Ka ruajtur dhe ka pasuruar edhe aty traditat, ka ruajtur e zhvilluar gjuhën amtare, ka demonstruar qytetërim dhe lëvizje të cilat edhe brënda vendit mungojnë, sa dhe admirohen e duhen të lakmohen.

Emigracioni është pjesa më e emancipuar e shoqërisë sonë. Për këtë nuk ndihemi keq, por nuk duhet të ndihemi as mirë nga përçmimi që i bëhet nga politika e zgjatur e stanjacion- tranzicionit dhe fyreja e radhës ndaj kësaj pjese më të emancipuar të shoqërisë shqiptare…

Në inkursionet e shumta të emigracionit dhe të ikonës së tij si prijëse, kryesisht në Athinë, kemi ndjekur, pasqyruar, jemi dhe kemi frymëzuar në mënyrë të ndërsjelltë, akte madhore të demonstrimit publik deri dhe përpara rezidencave evropiane në mbrojtje të çështjes kombëtare, të popullit shqiptarë të Kosovës. Në mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të emigrantëve, kundër dhunimit dhe vrasjeve nga plumbat mbi trupin e emigrantëve, bij shqiptarësh.

Ballafaqimet e shpeshta në mediumet publicistike dhe mediatike, për të mbrojtur çështjen kombëtare të popullsisë së Kosovës dhe të shqiptarëve në trojet e tyre në Maqedoni, janë përballuar nga përfaqësues të emigracionit. Ata nuk kanë përfaqësuar veten, por vendin e tyre, kombin, kanë mbrojtur edhe kauzën shqiptare. Dhe këto ballafaqime të pa barabarta, dhe nën trysninë mbi emigrantët e pa sigurtë dhe të kërcënuar nga albanofobia e kudo ndjerë, kanë mundur të përballen denjësisht nga emigrantë të thjeshtë, intelektual të emigracionit, shkuar diplomatëve, të cilët kanë mbrojtur kauzën shqiptare.

Përpara këtyre njerëzve që kalojnë në heshtje deri dhe në përçmim, ngrehemi më këmbë, duke nderuar kontributin e tyre të shumëfishtë për vendin dhe mbarë kombin.

Shqiptarët ndodhen në udhëkryq, duke kërkuar me pishë ende shtetin e qytetarve, shtetin e munguar të shqiptarve, për të votuar edhe kjo pjesë përcaktuese sa dhe civilizuese!

Politka busull thyer e turinj thyer, nuk i realizon detyrimet, madje as i përmëndin dështimet dhe premtimet, por numërojnë fasadat: “maniqyrin e buzëve” në trupin e drobitur Shqipëri, pa dhënë hesap për ato që kanë bërë: Kriminalizimin, e politikës, kanabizimin e vendit etj, për ato që kanë premtuar e mashtruar dhe ende premtojnë e mashtrojnë, duke u mohuar edhe emigrantëve të drejtën e votës, këtë të drejtë universale, sepse e kanë frikë votën e arsyes, votën përcaktuese të tyre, përballë votës qorre, në shumicë…

Shkurt dhe shqeto, më shkruante një emigrant nga qyteti Kos i Greqisë, në kufi me Turqine. “Një gënjeshtar a mund ta besojmë dhe ta votojmë dy herë radhazi?”- duke kujtuar filozofinë e lashtë: “Po më gënjevë një herë hallal të qoftë, po më gënjeve për herë të dytë, harrëm më qoftë”…