/Publikimi i vendimeve për 1700 dosje,Vorpsi: Po luhet një lojë e dyfishtë

Pronarët kanë pak ditë kohë për të drejtën e animimit në Gjykatën Administrative, nëse nuk janë dakord me vlerësimin e bërë nga Agjencia e Trajtimit të Pronave për vendimet e 1995. Kryetari i Shoqatës “Pronësi me Drejtësi”, Myrshit Vorpsi tha për Ora news se hapja e një proçesi gjyqësor është e vetmja mundësi për të shkuar në Strasburg nga ku mund të fitojmë të drejtën e pronës. Sipas tij pronarët po shpronësohen dhe zhvishen nga pronat me ligjin e fundit nr 133, por edhe me 14 ligje të tjera që transferojnë pronën nga njëra palë në tjetrën.

Të gjithë pronarët të cilët nuk janë dakord me vlerësimin financiar për vendimet e 1995, të bërë nga Agjencia e Trajtimit të Pronës apo edhe ata të cilëve çështja e tyre është konsideruar e ezuaruar deri në 8 qershor mund të bëjnë ankimim në Gjykatën Administrative të Apelit.

Kryetari i Shoqatës “Pronësi me Drejtësi”, Myrshit Vorpsi, tha se pronarët do të marrin një rrugë të vështirë deri në Strasburg për të fituar të drejtën e pronës.

“Do u kërkojmë pronarëve të marin edhe njëherë një rrugë të mundimshme, por fatkeqësisht është e vetmja zgjidhje. Nëse pronarët nuk e ankimojnë sot brenda datës 8, këtë ndërhyrje që e ka bërë ligji, ata do të humbasin përfundimisht të drejtën e tyre. Sepse ai vendim i Agjencisë do të bëhet titull ekzekutiv dhe si i tillë nuk mundet më të ndryshohet dhe as të ankimohet në asnjë nga shkallët e gjyqësorit shqiptar”, tha Vorpsi.

Ndërsa Strasburgu është e vetmja rrugë për të pronarët, Vorpsi tha se publikimi i listave nga ATP në kohë fushate ishte i gabuar.

Një tjetër shqetësim mbetet mos publikimi i vendimeve për 1700 dosje për cilat Vorpsi thotë se po luhet një lojë e dyfishtë:

Janë minimalisht 1700 dosje të cilat kanë qenë pa një vlerësim. Agjencia nuk ka publikuar vendimmarrjen që ka marrë për ato vendime. Ka pasur pronarë që kanë shkuar në dyert e Agjencisë pikërisht për këtë problem dhe Agjencia u ka thënë që dosja juaj është vlerësuar dhe puna juaj ka marrë fund. Nuk mund të marrë fund nëse Agjencia nuk e ka publikuar vendimin e saj.

Shoqata “Pronësi me Drejtësi” dënon edhe 14 ligje të qeverive të ndryshme të cilat transferojnë pronën nga një pale tek tjetra, ndërsa veçon se sot prona nuk është çështje e politikës, por çështje e së drejtës.