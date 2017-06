/Liderët ballkanikë i nxjerrin nga “poshtë rrogozit” grindjet e tyre serioze – Maksim Sinemati

Maksim Sinemati

Presidentët e vendeve ballkanike, përfshi atë të Shqipërisë, që morën pjesë në samitin që u zhvillua, fundjavën e kaluar, në Brdo kaj Kranj të Sllovenisë, në kuadrin e “Procesit Brdo – Brioni” që synon vendosjen e një bashkëpunimi më të madh mes vendeve të rajonit nën kujdestarinë e bashkësisë ndërkombëtare, në radhë të parë të asaj evropiane, ç’është e vërteta,jo vetëm që u grindën, por edhe ranë dakord që, në të ardhmen, të mos ndërhyjnë në punët e brendshme të njëri-tjetrit, Ky, në fakt, ishte edhe thelbi i konkluzioneve që u miratuan në samitin ballkanik të lartpërmendur, në të cilinmori pjesë, gjithashtu, presidenti i Gjermanisë, Frank-Valter Shtainmajer. Po ashtu, liderët e vendeve ballkanike u dakorduan që të shmanget, sa më shumë që të jetë e mundur, retorika nacionaliste dhe provokuese në vendet e Ballkanit, karakteri luftënxitës i së cilës, në të kaluarën jo të largët, e ka përfshirë këtë rajon juglindor të Evropës në flakët e luftës vëllavrasëse. “Ne, liderët e vendeve që marrim pjesë në Procesin e Brdo-Brionit, konfirmojmë se orientimi kyç i këtij samiti ishte rritja e përgjegjësisë sonë për stabilitetin politik dhe pajtimin e ndërsjallë në Evropën Juglindore qëpo përballet, tani, me sfida të mëdha, për shkak të ngadalësimit të procesit të zgjerimit të BE-së dhe të rritjes së tendencave globale negative.Që të arrihet stabiliteti, duhet të sigurohet mbizotërimi i së drejtës, si parim, në të gjithë aspektet e marrëdhënieve të fqinjësisë së drejtpërdrejtë dhe më të gjerë. Po ashtu, duhet të forcohet dialogu i hapur dhe të shmanget retorika nacionaliste dhe provokuese”, thuhet në konkluzionet e samitit ballkanik të mësipërm, ndërsa vihet në dukje se “liria e zgjedhjes se marrëveshjeve politike dhe të fushës së sigurisë duhet të jetë një zgjedhje e pavarur dhe e mëvetësishme e secilit vend. Ne theksojmë nevojën e përmbajtjes nga çfarëdo lloj ndërhyrjeje në punët e brendshme, kur është fjala për procesin e marrjes së vendimeve që, thelbësisht,është në kompetencë të jurisdiksionit të brendshëm”, theksohet në konkluzionet e samitit ballkanik të sipërpërmendur.

Duhet të theksohet se, gjatë muajve të fundit, janë konstatuar një numër jo i vogël episodesh të akuzave të forta të ndërsjella mes liderëve të vendeve të BallkanitPerëndimor, konkretisht, mes Malit të Zi dhe Serbisë lidhur me përpjekjen për grusht shteti në Malin e Zi, Maqedonisë dhe Shqipërisë lidhur me të ashtuquajturën Platformë të Tiranës, mes Maqedonisë dhe Serbisë lidhur me praninë e një agjenti të BIA-s (shërbimi i zbulimit) serbe në ngjarjet e përgjakshme në parlamentin maqedonas, më 27 prill, etj. Këta episode shkuan shumë larg dhe shumëkush i konsideroi si ndërhyrje në punët e brendshme të vendeve të rajonit tonë. Për herëtë parë, në një samit, liderët e vendeve ballkanike çështje të tilla serioze të diskutueshme i vunë, pulikisht, në plan të parë, dhe jo, si në të kaluarën, duke i fshehur “poshtë rrogozit”!