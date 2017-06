/Eurozona po nxjerr cullak Trumpin – Nga Klodian Tomorri

Nga Klodian Tomorri

Eurozona shfaros radikalet

Prej veres se kaluar, Eurozona po perjeton nje moment te shkelqyer ne te gjitha drejtimet.

Rritja ekonomike e saj vazhdon te forcohet nga njeri tremujor ne tjetrin. Papunesia ka rene me ritme te shpejta. Te gjitha vleresimet tregojne se kemi te bejme me nje rimëkëmbje të qëndrueshme, e vendosur mbi themele të shëndosha dhe me bazë të gjerë.

Ky është një zhvillim shumë i rëndësishëm edhe në rrafshin politik. Eurozona e vetme po i tregon botës që radikalët nuk janë zgjidhja. Që zhvillimi ekonomik nuk vjen nga izolimi, dhe politikat populiste, por ai është rezultat i hapjes, integrimit dhe tregtisë së lirë mes kombeve.

Sipas FT, në dy vitet e fundit, ekonomia e Eurozonës është rritur 0.5 p.p më shumë se sa ajo e SHBA-ve dhe diferenca po vjen duke u thelluar. Ndërkohë me Britaninë krahasimi është edhe më dërrmues, pasi aktualisht rritja ekonomike e eurozonës është gati 10 herë më e lartë se sa ajo e Britanisë.

E thënë shkurt, Eurozona po nxjerr cullak Trumpin, Brexitersat and co. Dhe përmes kësaj, ajo po asgjëson me shpejtësi radikalët kudo në botë.

Nuk është e rastësishme që Macron masakroi Le Penin në Francë. Që Merkel është rikthyer ne një avantazh të frikshëm elektoral në Gjermani.

Ekonomia mund të jetë shtrati ku lulëzojnë populistët. Por është e sigurtë që ajo është edhe gijotina e tyre.