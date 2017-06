/Ballkani Perëndimor nuk duhet të shkëputet nga BE-ja – Zigmar Gabriel

Zigmar Gabriel

Rritjen e ndihmës së drejtpërdrejtë për projektet infrastrukturorë dhe lehtësimin e aksesit të vendeve të Ballkanit Perëndimor deri te fondet e BE-së paralajmëroi, këto ditë, ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Zigmar Gabriel. Në një konferencë të organizuar, ditët e fundit, nga instituti i studimeve politike, Aspen, në Berlin, ku morën pjesë edhe përfaqësues nga gjashtë shtetet ballkanike, ministri gjerman theksoi me forcë se nuk duhe të lejohet, në asnjë mënyrë, që Ballkani Perëndimor të shkëputet nga BE-ja. Sipas Gabrielit, nuk do të ketë më asnjë lëshim në fushat më të rëndësishme, sikurse janë të tilla mbizotërimi i së drejtës, sistemi juridik e gjyqësor, lufta kundër korrupsionit dhe liria e medias, ndërkohë që edhe BE-ja duhet të kontribuojë edhe më shumë për këtë rajon. “Ne duhet të caktojmë më shumë mjete financiare në drejtim të këtyre vendeve, me qëllim që të pakësojmë vështirësitë ekonomiko-sociale që lidhen me transformimin e këtij rajoni. Do të jëtë në interesin tonë më të mirë, nëse ne do t’i lejojmë vendet e Ballkanit Perëndimor që të marrin pjesë më shumë në programet e BE-së”, tha Gabrieli që, gjithashtu sinjalizoi se, në fakt, është Berlini ai që qëndon mbrapa idesë së krijimit të një “tregu të përbashkët” për vendet e rajonit që propozoi, kohët e fundit, komisioneri për zgjerimin i BE-së, Johanes Han. Shefi i diplomacisë gjermane theksoi se është e nevojshme që të shpejtohet puna për realizimin e projekteve të mëdha që janë vitale nga ana ekonomike, duke përmendur, me këtë rast, autostradën mes Serbisë, Kosovës dhe Shqipërisë.