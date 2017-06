/ISMET BELLOVA, LEGJENDA E MIKROFONIT SPORTIV NË 83 – VJETORIN E LINDJES – FATOS MULLISI

FATOS MULLISI

Me profesorin dhe familjen e tij më lidh një miqësi e ngrohtë dhe e sinqertë familjare. Ndihem me fat që jam ndër miqtë e afërt të familjes Bellova, prandaj duke përfituar nga rasti i këtij përvjetori ditëlindjeje, u përpoqa që ndjenjat e mia t’i shpreh përmes këtij shkrimi. Ismet Bellova. Profesori dhe emblema e mikrofonit sportiv në Shqipëri . Njeriu me jetëgjatësinë më të madhe në mikrofon, sot feston 83- vjetorin e tij. Dekada me radhë zëri i tij vinte përmes valëve të Radio Tiranës, duke përcjellë emocione pa fund të sukseseve të shumta ndër vite. Askush nuk mund ta besonte, por ka një të vërtetë të madhe që flet vetë: 64 vite në transmetimet radiofonike. Më shumë se një gjysëm shekulli. Zëri dhe diksioni tepër i veçantë njihet në hapësirat mbarë shqiptare, së toku me emocionet e përcjella me profesionalizëm gjatë çdo transmetimi. Ismet Bellova, ky mjeshtër i fjalës, i krahasimeve tepër të goditura, me një elokuencë brilante për sportin tonë kombëtar. Mësues i edukimit fizik për vite me rradhë, kontributi i të cilit kujtohet me respekt dhe mirënjohje nga brezat që studiuan në shkollën “Skënderbej”, në politeknikumin “7 Nëntori”, deri sa doli në pension në një prej katedrave shkencore të ILKF. Ismet Bellova është bashkëshorti i një prej figurave më të respektuara të basketbollit tonë për femra, Bukuroshe Shtiza- Bellova, baba i katër djemve të respektuar, Sokolit, Edit, Arminit dhe Enit. Me një përkushtim të madh, profesori ynë i nderuar i ka dhënë shumë jetë familjes së tij të dashur. Nga viti 1945 Anton Mazreku komentoi i vetëm në mikrofonin sportiv. Më 29 Nëntor 1950 Ismet Bellova u bë jo vetëm nxënësi i tij, por edhe kolegu më i afërt në mikrofon për një kohë të gjatë, me transmetimin e njohur të ndeshjes së futbollit Dinamo – Partizani për finalen e kupës së Shqipërisë , që përfundoi me rezultatin 1 – 0. Ky fillim i transmetimeve do të hapte siparin e 9000 transmetimeve të mëvonshme. Ndër vite, me kontributin e tij të vyer, ai do të shquhej si një nga emrat më të mëdhenj të gazetarisë sportive dhe më vonë edhe si autor i tre librave mjaft të lexueshme: “Portierë të mëdhenj”- 1999, “Dibra sportive”-2005 dhe “Sport e miqësi”- 2006. Por, megjithatë, kur e pyesim për këtë krijimtari, ai me modestinë që e karakterizon, thotë: ‘’Në transmetim kam qenë më i fortë se sa në penë’’. Si shpërblim i tërë kësaj veprimtarie janë mjaft tituj, çmime, dekorata, të marra në vite, mes të cilave: ‘’Mësues i popullit’’, Urdhëri “Naim Frashëri’’ i klasit të parë, Urdhëri ‘’Naim Frashëri i artë’’, ‘’Urdhëri i Punës’’ i klasit të parë,‘’Nderi i Sportit Dibran”. Duke vlerësuar punën e palodhur të tij, në vitin 2004 u krijua Çmimi “Ismet Bellova” për gazetarinë sportive. Me kënaqësi do të veçoja faktin se, kur njihesh nga afër dhe bisedon me profesor Ismetin të rritet simpatia dhe respekti për të . Teksa pijmë së bashku një kafe buzë detit në Qeret, ai të flet tërë pasion rreth aktiviteteve sportive në vite, gjithnjë me atë diksionin aq të ëmbël dhe aq tërheqës, si në mikrofon. Duke treguar një nga ngjarjet më mbresëlënëse, bashkohet me të dhe humori i tij karakteristik: Bëhet fjalë vite më parë për një ndeshje futbolli në Durrës në shkallë kombëtare. Do të luante këtu një skuadër e ish Bashkimit Sovjetik. Në ato vite fusha linte shumë për të dëshiruar dhe as që bëhej fjalë për një stadium. Për të përcjellur tek sportdashësit emocionet e kësaj ndeshje, tregon profesori, sipas porosive që i dhanë, ngaqë nuk kishte kabinë transmetimi, do të duheshin edhe sakrifica: Ndeshja do të transmetohej në një ambient tjetër. Aty pranë, në hyrje të kabinave prej druri, që shërbenin si dhoma xhveshjeje, ishte një carac i madh. Atje, vazhdon profesori, m’u desh mua, djalë i ri, të ngjitem 10 – 12 metra lart dhe me mikrofon në dorë, të transmetoj prej andej këtë ndeshje. Sot, edhe pse dikujt mund t’i duket e pabesueshme, për mua atëhere ishte kënaqësi, pavarësisht kushteve, ngjarje kjo që do të linte gjurmë dhe do të më ngjallte kurdoherë nostalgji. …Do të duhej të flisja dhe më gjatë për profesorin tonë të dashur sepse këto janë pak, shumë pak. Por dhe me kaq, shpreha disa fjalë zemre, me urimet më të sinqerta, që shëndeti dhe lumturia ta rrethojnë në çdo çast Profesor Ismet Bellovën. Dhe, jo vetëm në këtë ditë, por gjithmonë. Familjarët, por dhe miqtë e tu, i dashur Profesor, duke kujtuar ditëlindjen tënde, me sfidat që i bën moshës, të urojnë me gjithë zemër: I gëzofsh edhe shumë pranvera të tjera, së bashku me nipër e mbesa dhe gjithë të dashurit e tu!