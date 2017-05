/Brazili në kaos, protesta të dhunshme kundër qeverisë

Të gjitha ministrisë në Brazilia janë evakuuar pas akteve vandaliste të kryera nga disa manifestues, të cilët kanë nisur protestat kundër qeverisë së Michel Temer.

Sipas mediave lokale, në selinë e ministrisë së Bujqësisë dhe të Financave, janë parë edhe vatra zjarri. Disa demonstrues, me fytyrë të mbuluar, janë konfliktuar me policinë, e cila është përgjigjur me gaz lotsjellës dhe granata defensive.

Për të mbrojtur selinë e Presidentit të Republikës dhe të ministrive të tjera në Brazilia, presidenti Temer, ka mobilizuar forcat e armatosura.

Vendimi i kreut të shtetit për miratimin e një dekreti që është kritikuar nga maxhoranca dhe opozita, ka rritur tensionet në vend. “Shpresoj që lajmi të mos jetë i vërtetë”, – ka komentuar kreu i Gjykatës së Lartë, Marco Aurelio.