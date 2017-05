Shqipëria, me indeks të lartë për çmimet e pasurive të paluajtshme

Të dhënat e Numbeo-s, i cili ofron statistika, për vitin 2017 tregojnë se Shqipëria ka një indeks të lartë sa u përket çmimeve të pasurive të paluajtshme, kundrejt të ardhurave mesatare të familjeve. Raporti e klasifikon Shqipërinë (e cila përfaqësohet nga Tirana) në vendin e 34-t, me indeks 17.60, duke lënë pas vende të tillë si Spliti i Kroacisë, Parisi në Francë, Stokholmi në Suedi, apo edhe Shkupi në Maqedoni.

Në vend të parë për këtë indeks është qyteti i Shenzenit në Kinë, me indeks 42.93.

Në Europë, Shqipëria renditet në vendin e 12 për nga raporti i çmimit të pronës, në raport me të ardhurat familjare.

Në vendin e 11 renditet qyteti i Novi Sadit në Serbi, me indeks 17.79.

Kryeqyteti i Kosovës, Prishtina, renditet në vend të 27 me indeks 12.82. Ndërsa në vend të fundit në Kontinentin e Vjetër është Ostrava në Çeki.

Ky indeks bazohet në aftësinë e blerjes së apartamenteve (sa më i ulët, aq më mirë. Zakonisht llogaritet si normë e çmimeve mesatare të blerjes së apartamenteve, kundrejt normës së të ardhurave mesatare për familje.

Hipoteka, kushti kryesor

Një nga çështjet më të shpeshta që ngrihet nga qytetarët janë dokumentet që ju duhen për të bërë rivlerësimin. A është e mundur që të përfitohet nga rivlerësimi nëse ju jeni në proces legalizimi apo e keni marrë tashmë lejen? Vlerësuesit e pasurive të paluajtshme japin një përgjigje të prerë. Ata thonë se Hipoteka është dokumenti kryesor.

Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara (ADISA) bën të ditur se për të nisur këtë proces, ju duhen disa dokumente bazë që janë tejet të rëndësishme:

Kopje e dokumentit të identifikimit

2. Prokurë, në rast se aplikimi kryhet nga personi i autorizuar

3. Kopje e dokumentit të pronësisë

4. Mandatpagesë e tarifës së shërbimit dhe e tatimit

5. Akt vlerësimi i pasurisë së paluajtshme

6. Fotokopje e licencës së vlerësuesit të pasurisë (në rast se rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme bëhet nga një ekspert i licencuar.

7. Akti origjinal; i vlerësimit të pasurisë, nënshkruar dhe vulosur nga eksperti (në rast se rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme bëhet nga një ekspert i licencuar).

Duhet të mbani në konsideratë faktin se shërbimi kushton 850 lekë, plus tatimi nga vlerësimi i pasurisë së individëve, që është 2% e diferencës së çmimit të dhënë më parë nga ju dhe atij aktual që është në treg.

Prona, mungesa e informacionit e lartë

Pas elementeve që kanë të bëjnë me identitetin, prona është çështja e dytë që ka më shumë mungesë informacioni.

ZRPP është institucioni me më shumë telefonata, kjo dhe për shkak të procesit të rivlerësimit, si dhe atij të legalizimit, proces për të cilin kërkohen informacione për mënyrën se si aplikohet, dokumentet që duhen, kostot etj.

Që nga hapja e Call Center-it të ADISA-s në fillim të muajit tetor ka pasur më shumë se 3,000 kërkesa, ku institucioni për të cilin është kërkuar më shumë informacion është ZRPP, por edhe Gjendja Civile, DPSHTRR etj.