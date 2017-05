Pensionet, si blihen vitet e punës, 20 ditë afat për të përfituar

Emigrantët që duan të blejnë vitet e punës në Shqipëri, në mënyrë që të marrin pension pleqërie, kanë rreth 20 ditë në dispozicion për të përfituar nga pagesa që është aktualisht.

Me miratimin e vendimit për rritjen e pagës minimale nga 22 në 24 mijë lekë në muaj, edhe pagesa për këtë kategori do të jetë më e lartë. Instituti i Sigurimeve Shoqërore, u ka bërë apel emigrantëve që të përfitojnë nga kjo mundësi.

Në faqen zyrtare të Institutit të Sigurimeve Shoqërore, në rrjete sociale, është vendosur njoftimi, ku shkruhet “Qytetarë emigrantë. Mos humbisni kohë! Paguani sigurim vullnetar për vitet që ju mungojnë, për të përfituar pension pleqërie, invaliditeti dhe familjar. Nxitoni të përfitoni nga kjo mundësi, sepse në ditët në vijim kuota e pagesës do të rritet. Procedurat kryhen pranë Agjencive Lokale të Sigurimeve Shoqërore, në çdo qytet”.

Përfituesit

Në këtë skemë përfshihen të gjithë shtetasit shqiptarë që kanë mbushur moshën 18 vjeç dhe akoma nuk iu ka lindur e drejta për ndonjë përfitim nga skema e sigurimit të detyruar; që për një kohë dhe shkaqe të caktuara nuk mund të sigurohen nga skema e sigurimit të detyrueshëm apo ata që janë të siguruar në skemën e sigurimit të detyrueshëm dhe kërkojnë që nëpërmjet sigurimit vullnetar të rrisin të ardhurat e tyre. Gjithashtu, të drejtën e kanë edhe ata persona që nuk janë pjesëmarrës në skemën e të vetëpunësuarve në bujqësi, ndërkohë që kur personi i interesuar ka lënë shtetësinë shqiptare, mund të bëjë sigurim vullnetar vetëm për periudhën nga 01.01.1994 deri në datën që ka lënë shtetësinë shqiptare.

Kontributet

Masa e kontributit, që duhet të paguhet për sigurimin vullnetar nga personi i interesuar, është e barabartë me masën që paguhet për degën e pensioneve, sipas pagës minimale të miratuar në periudhën kur bëhet pagesa. Kuota mujore e sigurimit vullnetar për vitin 2017, është 4 752 lekë, që i korrespondon pagës minimale mujore (22 000 lekë x 21.6%). Ndërkaq, për pagesat paradhënie aplikohen zbritje në varësi të kohës kur kryhet pagesa. Kështu, nëse do të parapaguani për vitin në vijim në fillim të periudhave, do të ketë zbritje: 6% mbi shumën për një pagesë vjetore (me kusht që pagesat të realizohen brenda muajit janar); 3% mbi shumën për një pagesë 6-mujore (me kusht që pagesat të realizohen përpara fillimit të periudhës 6-mujore, që do të mbulohet me sigurim vullnetar) dhe 1.5% mbi shumën për një pagesë 3 mujore (me kusht që pagesat të realizohen përpara fillimit të periudhës 3-mujore, që do të mbulohet me sigurim vullnetar). Pagesat e vitit korent mund të bëhen edhe me shumëfishin e kuotës minimale mujore, 4 752 lekë, deri në kufi të pagës maksimale. Ndërkaq, pas rritjes së pagës minimale për efekt të llogaritjes së kontributeve të sigurimeve shoqërore kuota mujore e sigurimit vullnetar pritet të shkojë 5 184 lekë ose 432 lekë më tepër se aktualisht.