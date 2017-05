Mjekët i nënshtrohen sot provimit të shtetit

Sot nis sezoni XII i provimit të shtetit për të diplomuarit në Mjekësi.

Pasi kanë kryer praktikën e detyrueshme profesionale, ata duhet të japin provimin, kalimi me sukses i të cilit u siguron atyre të drejtën e ushtrimit të profesionit për të cilin kanë studiuar për vite të tëra.

Në bazë të kalendarit të publikuar edhe në faqen zyrtare të Agjencisë Kombëtare të Provimeve, sezoni nis me mjekët e farmacistët sot e janë parashikuar të zgjasin deri në fundin e muajit edhe për shtatë profesionistë të tjerë të shëndetësisë: Stomatologji, Teknik imazherie, Teknik laboratori, Mami, Fizioterapi, Logopedi dhe Infermieri. Për tri profesionet e para është publikuar lista e emrave që do të testohen bashkë me datën dhe orën përkatëse. Si çdo herë, bashkë me njoftimin kandidatëve u bëhet me dije rregullorja, e cila nuk ka ndryshuar.