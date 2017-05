Destabiliteti politik dhe ecuria e zhvillimit ekonomik të vendit – Ornela MEMUSHI

Ornela MEMUSHI

Nga 18 shkurti e deri më sot, Partia Demokratike dhe partnerët e saj që përfaqësojnë dhe opozitën e këtij vendi po vazhdojnë protestën paqësore për krijimin e një qeverie teknike si kusht për të hyrë në zgjedhjet e 18 qershorit. Afatet kushtetuese normale kanë mbaruar dhe opozita aktuale nuk është përfshirë në procesin zgjedhor. Në këto kushte, mbetet mundësia e krijimit të një opozite të re, e cila ngelet për t’u parë se nga kush do të përfaqësohet. Shqipëria tashmë ndodhet në destabilitet politik pavarësisht dëshirës së bashkëpunimit nga ana e qeverisë, por edhe zërave ndërkombëtarë kundrejt opozitës aktuale.

Çfarë shkakton ky destabilitet politik në zhvillimin ekonomik të vendit?

Sipas të dhënave të publikuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, 4.203 dollarë për frymë ishin të ardhurat për qytetarët shqiptarë në vitin 2016, duke e renditur kështu Shqipërinë në vendin e 106-të në botë nga 190 shtete në tërësi, ndërsa Mali i Zi dhe Maqedonia janë renditur përkatësisht në vendin e 84-t dhe të 93-të, me 6.600 dollarë për frymë dhe 5.700 dollarë për frymë. Të ardhurat për frymë në Shqipëri janë sa 13% e të ardhurave mesatare të BE-së (32.243$/frymë) dhe pothuajse sa gjysma e mesatares së vendeve të Evropës Lindore (8.836$/frymë).

Në fund të tremujorit të parë të vitit 2017, borxhi publik i vendit arriti në 1 trilion e 92 miliardë lekë, me rritje prej 25,7 miliardë lekë që nga fillimi i vitit. Sipas të dhënave zyrtare nga Ministria e Financave, në terma realë, borxhi publik rezulton 68.42% të GDP-së, nga 71.01% që raportohej në fund të vitit të kaluar. Qeveria shqiptare edhe gjatë këtij tremujori është bazuar në huamarrjen afatgjate, me afat shlyerje mbi një vit. Huamarrja në instrumentat me afat të gjatë maturimi ka ardhur duke u rritur në çdo tremujor që nga viti 2016 e deri më sot, kjo duke shfrytëzuar edhe normat e ulëta të interesit dhe duke pakësuar mundësinë e rifinancimit të borxhit.

Gjithashtu, në një situatë të tensionuar politike, asnjë investitor i huaj nuk dëshiron të sjellë kapitale në Shqipëri për të investuar në sektorë të ndryshëm që mund të jenë fitimprurës në kushte normale të vendit tonë. Destabiliteti politik aktual është një marketing negativ i vendit tonë tek organizmat ndërkombëtarë dhe investitorët e huaj, të cilët preferojnë të shmangin riskun politik dhe investimin e tyre ta realizojnë në vende të tjera ku ndihen më të sigurt për situatën politike dhe ekonomike.

Si përfundim, mund të themi se destabiliteti politik i krijuar është në dëm të qytetarëve shqiptarë dhe pengesë e zhvillimit ekonomik të qëndrueshëm. Shpresojmë që opozita aktuale të respektojë 3 majin si afatin e fundit të KQZ-së për t’u regjistruar në procesin zgjedhor në mënyrë që situata politike në vend të stabilizohet. Në një vend demokratik, një opozitë e fuqishme është çelës kontrolli i qeverisë, zëri i qytetarëve për të mbrojtur të drejtat e tyre.