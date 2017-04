Një zonjë Presidente, në nderin e Shqipërisë – Zef Brozi

Nga Zef Brozi

Mendoj se do të ishte në nderin e Shqipërisë nëse Parlamenti do të zgjidhte një zonjë për Presidente. Në Shqipëri ka jo pak zonja me integritet të lartë që do ta kryenin këtë detyrë të rëndësishme dhe do ta përfaqësonin vendin tonë më me shumë dinjitet se burrat.

E di se ka edhe zonja shqiptare që jetojnë jashtë vendit dhe do të ishin tepër të denja për këtë post. Por ato nuk mund të merren në konsideratë sepse Kushtetuta e 1998-ës ka vënë një mur izolues për të gjithë shqiptarët që janë jashtë vendit sepse kërkon që kandidati për President duhet “…të ketë banuar në Shqipëri 10 vitet e fundit pa ndërprerje…”.

Në kushtet kur mëse 1/3 e shqiptarëve jetojnë jashtë si imigrantë, apo me punë të përkohshme , apo me studime etj., dhe kur synohet hyrja në Bashkimin Europian, mendoj se ky kriter duhet hequr.