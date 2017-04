Vendimi i ISSH/Invalidët e pjesshëm do të marrin edhe pagën, edhe përfitime nga sigurimet shoqërore

Një tjetër vendim i marrë nga Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka të bëjë me invalidët e pjesshëm, të cilët janë në marrëdhënie pune. Sipas ISSH, përveç pagës, ata do të trajtohen edhe me pagesë invaliditeti. Për invalidët e pjesshëm të punësuar në sektorin privat është saktësuar pjesa e pagesës së invaliditetit. Vendimi i Këshillit Administrativ parashikon faktin që invalidët e pjesshëm, që punojnë 8 orë punë të lehtë, ose 6 orë do të marrin edhe pagën, edhe përfitime nga sigurimet shoqërore. Në muajin dhjetor të vitit të kaluar, ISSH mori një tjetër vendim për këtë kategori të punësuarish. Sipas këtij vendimi parashikohej falja e debive të krijuara si pasojë e punësimit.