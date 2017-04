Projektligji, ndryshon skema për llogaritjen e pensionit, rritet pensioni minimal

Sipas ISSH do të ketë ndryshime në skemën që do të aplikohet nga specialistët e ISSH-së për llogaritjen e pensionit. Në relacionin që shoqëron draftin thuhet se nga indeksimi 3% i pensioneve, që ka nisur të aplikohet që prej muajit mars të këtij viti, pensioni social u rrit me 210 lekë, duke shkuar në vlerën e 7064 lekëve. Kështu, për çdo pension të lidhur rishtazi pas zyrtarizimit të këtij vendimi bazë për përllogaritjen e masës së përfitimit, do të jetë shuma 7064 lekë, shtuar kësaj edhe 1% të pagës mesatare për çdo vit të siguruar.

“Në këtë projektvendim është parashikuar që shuma bazë për efekt të kalkulimit fillestar të pensioneve, nga 6858 lekë në muaj të bëhet 7064 lekë në muaj, duke u rritur me 3%”, thuhet në relacionin që shoqëron draftin. Ndryshime ka edhe në formulën për lidhjen e pensioneve të parakohshme. Kështu, pensioni minimal për përllogaritjen e pensioneve të parakohshme për vjetërsi shërbimi bëhet 13.014 lekë në muaj, përkundrejt 12.635 lekë që ka qenë përpara datës 01.03.2017, dhe kjo sërish për arsye të indeksimit të pensioneve.