Taksa e pasurisë, si do të kalkulohet si taksë e përkohshme deri 3 vjet

Komisioni parlamentar i Ekonomisë miratoi projektligjin “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, duke hapur rrugën që nisma e qeverisë që të votohet në seancë plenare.

Projektligji parashikon të drejtën e bashkive për të vendosur deri 2 taksa të përkohshme në një periudhë jo më shumë se tre vjet.

Një pikë e draftit që ngjalli debate në Komision ishte neni që përcakton se Bashkitë nuk duhet të parashikojnë në buxhetet pasardhëse debitë e akumuluara.

Kreu i Komisionit Erion Braçe tha se në këtë mënyrë nxiten bashkitë të mos vjelin taksat veçanërisht në prag fushatash elektorale.

“Shqetësimi është se kështu siç është formuluar, nuk ka asnjë lloj detyrimi që organet vendore t’i mbledhin këto para. Do ta kthejnë në instrument politike dhe elektoral çdo dy vite”, u shpreh Braçe.

Ligji i ri për financat vendore rrit mbështetjen që bashkitë marrin nga Buxheti i Shtetit, duke përcaktuar që fondet për to të mos jenë më të ulëta se 1% e totalit të shpenzimeve buxhetore.

Financat vendore – Ahmetaj: Risitë, transferta e pakushtëzuar e disiplinimi fiskal

Sipas Ministrit të Financave, i cili paraqiti ligjin në Komisionin Parlamentar të Ekonomisë, formula e llogaritjes së saj do të bazohet te taksa aktuale e pronës plus 35%.

“Baza ku do të referohet kalkulimi për një taksë të përkohshme, është taksa e pasurisë. Nëse taksa e pasurisë në një zonë do të jetë 10 lekë, taksa e përkohshme do të jetë jo me e madhe se 13.5 lekë”, tha Ahmetaj.

Ministri Ahmetaj, the se disa nga risitë e këtij projektligji janë rritja e transfertës së pakushtëzuar nga buxheti i shtetit dhe disiplinimi i financave vendore.

Ministri Ahmetaj pranoi se gjatë konsultimit të këtij projektligji me grupet e interesit, ka pasur debate me drejtuesit e bashkive. Pretendimet e tyre sipas tij, kanë qenë kërkesat për më shumë fonde.

Lidhur me të ardhurat që vijnë nga taksat vendore, bashkitë kanë të drejtë t’i administrojnë taksën mbi pasurinë e paluajtshme, në të cilën përfshihen:

• Taksa mbi ndërtesat, mbi tokën bujqësore dhe mbi truallin;

• Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja;

• Taksa vendore mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier;

• Taksa e tabelës;

• Taksa vendore e përkohshme;

• Taksa vendore mbi veprimtarinë ekonomike të biznesit të vogël;

• Taksa vendore mbi të ardhurat vetjake si trashëgimitë dhe testamentet