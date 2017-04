Pensionet e vjetra, nga 1 maji lekët të moshuarit

Qeveria ka vendosur të rritë pensionet që janë caktuara para datës 31 dhjetor 1996. Ky vendim rrit pensionin nga 500 deri në 5200 lekë, në varësi edhe të llojit të punës. Por pavarisht se vendimi i qeverisë ka hyrë në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare, pensionistët nuk i kanë marrë ende shtesat e reja.

Kjo për faktin se Instituti i Sigurimeve Soqërore është duke llogaritur pensionin e çdo të moshuari dhe më pas lekët do të hidhen në llogarinë bankare, ose do të merren me pensionin e muajit pasardhës.

‘Gjatë muajit prill do të bëhen të gjitha veprimet për t’i kaluar shtesat në llogaritë personale të pensionitëve. Efektet e këtij vendimi do të fillojnë të zbatohen nga 1 maji i viti 2017-të, por efekte financiare do të zbatohen nga 1 qershori i 2016-së’ shprehen drejtues të ISSH-së.

Vendimi

Vendimi ka për qëllim përmirësimin e nivelit të mirëqenies së pensionistëve në harkun kohor 1.1.1994 -31.12.1996, si dhe rregullon e masën e pensioneve për kategoritë e grave që kanë punuar në punët e kategorisë së parë dhe të dytë, dhe minatorëve të nëntokës që kanë dalë në pension të parakohshëm.

Vendimi synon të barazojë pensionet maksimale të harkut kohor 1.10.1993 – 31.12.1996, me pensionin maksimal të caktuar në harkun kohor 1.1.1997 – 31.2.1998, dhe përafron pensionet e tjera mesatare me ato të caktuara në këtë hark kohor.

Pensionet maksimale, pas kësaj rritjeje, arrijnë në 23.640 lekë në muaj. Nga këto ndryshime do të përfitojnë 3000 pensionistë, gra që kanë punuar në punët e kategorisë së parë dhe të dytë, si dhe minatorë të nëntokës. Efektet financiare për zbatimin e këtij projektvendimi do të fillojnë nga data 1.6.2016 dhe do të përballohen nga fondet e buxhetit të Institutit të Sigurimeve Shoqërore.

I caktuar në 1996 Pensioni sot

3,684 14 100

3,690 14 200

3,691 14 200

3,692 14 210

3,693 14 260

3,694 14 280

3,695 14 295

3,696 14 315

3,697 14 335

3,698 14 350

3,699 14 380

–