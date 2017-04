DPT: Si duhet të veproni në rast se jeni ndeshur me penalitete? Rregullat që duhet të ndiqni

Është rritur interesimi i personave që duan të deklarojnë të ardhurat vjetore. Por sipas DTP-së një pjesë e individëve që kanë qenë deklarues më parë kanë hasur paqartësi, por edhe njoftime penaliteti të zbatuara, për sa i takon të dhënave që iu ka raportuar sisitemi “e-filing”.

“Ndërkohë që po afron data 2 Maj 2017 që është edhe afati i fundit i dorëzimit elektronik të Deklaratës Individuale të të Ardhurave për Individët, është rritur interesimi nga individë, të cilët kanë qenë apo bëhen subjekte të deklarimit. Ndërkohë që një pjesë e tyre, që kanë qenë deklarues më parë, kanë hasur paqartësi, por edhe njoftim penaliteti të zbatuara, për sa i takon të dhënave që ju ka raportuar sisitemi “e-filing”, thotë DPT-ja.

Nisur nga këto raste, Tatimet informojmë e sqarojmë të gjithë individët subjekte të deklarimit që ashtu si plotësimi dhe dorëzimi i kësaj deklarate kryhet vetëm në mënyrë elektronike edhe përpunimi i të dhënave të saj që kanë të bëjnë me të ardhurat bruto, për shpenzimet e zbritshme të kryera, si dhe për tatimet e paguara gjatë vitit kalendarik deklaruar nga vetë individi, bëhet automatikisht nga ky sistem.

“Ato penalitete, që rezultojnë tek disa individë deklarues janë rrjedhojë e dorëzimit me vonesë të deklaratës, ose me mosplotësim të saktë të të dhënave për të ardhurave të deklaruara, vendosje gabim e shumës së tatimit të paguar gjatë vitit, apo mosvendosje fare e saj, që pasohet me përllogaritje automatike të një detyrimi tatimor ndaj individit”.

Nga ana tjetër, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve ka një apel për tatimpaguesit. “ Tregoni kujdes të plotë në plotësimin e të gjithë rubrikave të deklaratës tuaj të të ardhurave. Konsultohuni në kohë me të dhënat e llogarisë tuaj në sistemin e-filing, ku ju është postuar çdo njoftim i rëndësishëm për ju, që ka të bëjë me saktësinë e deklarimit apo qoftë edhe detyrimeve të llogaritura. Për çdo paqartësi, mos hezitoni por drejtohuni pranë zyrave të shërbimit të tatimpaguesve në drejtorinë rajonale tatimore të qendrës tuaj të banimit. Njëkohësisht mos hezitoni, por telefononi pranë Qendrës së Thirrjeve, për të marrë në kohë përgjigjen e sqarimin që u nevojitet”