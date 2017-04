Zbardhet vendimi i pagave – Ja rritja për çdo kategori, minimalja 32 mijë lekë

Vendimi i miratuar në Këshillin Bashkiak, përcakton saktësisht rritjen e pagave për funksionarët, nëpunësit civilë, punonjësit administrativë të Bashkisë Tiranë, si dhe punonjësit e Policisë Bashkiake.

Në vendimin në fjalë, konkretisht niveli i pagës për dy kategoritë e para, fillon nga 38 mijë lekë që i korrespondon pozicionit specialist i tretë, deri në masën 174.760 lekë që është paga e Kryetarit të Bashkisë.

Nga rritja, i vetmi që nuk përfiton është pozicioni i kryebashkiakut. Administratori i Përgjithshëm do të trajtohet me pagën 129.800 lekë në muaj. Paga e zv.kryetarëve arrin në 140 mijë lekë në muaj dhe për pozicionet Drejtor Kabineti, Sekretar i Këshillit Bashkiak, Drejtor i Përgjithshëm paga mujore arrin në nivelin e 114.100 lekëve.

Ndërsa këshilltarët e kabinetit dhe drejtorët e drejtorive do të paguhen me 100 mijë lekë në muaj. Për punonjësit administrativë, ku përfshihen pozicionet specialist me arsim të mesëm, magazinierë, punonjës shërbimi, recepsionistë, shoferë, pastruese, paga varion nga 32 mijë lekë në 39 mijë lekë, plus shtesën për vjetërsinë në punë, e cila aplikohet 1 për qind pas çdo viti pune.

Niveli i pagës për punonjësit e Policisë Bashkiake, fillon nga 58.850 lekë për punonjësit e thjeshtë, deri në 97.300 lekë për kryeinspektorin.

Nivelet e pagave për funksionet e tjera në qeveritë vendore:

a) Për Bashkinë e Tiranës:

Kryetari 140 000 – 174 760 lekë;

Nënkryetari 130 000 – 140 000 lekë.

b) Për njësitë e vetëqeverisjes vendore me 200 001 – 400 000 dhe me mbi 400 000 banorë:

Kryetari 130 000 – 155 000 lekë;

Nënkryetari 100 000 – 129 000 lekë.

c) Për njësitë e vetëqeverisjes vendore me 100 001 – 200 000 banorë:

Kryetari 110 000 – 140 000 lekë;

Nënkryetari 70 000 – 117 500 lekë.

ç) Për njësitë e vetëqeverisjes vendore me 50 001 – 100 000 banorë:

Kryetari 70 000 – 117 500 lekë;

Nënkryetari 60 000 – 95 000 lekë.

d) Për njësitë e vetëqeverisjes vendore me 20 001 – 50 000 banorë:

Kryetari 60 000 – 95 000 lekë;

Nënkryetari 45 000 – 80 500 lekë.

dh) Për njësitë e vetëqeverisjes vendore me deri në 20 000 banorë:

Kryetari 45 000 – 80 500 lekë;

Nënkryetari 28 300 – 70 500 lekë.

e) Për Këshillin e Qarkut:

Kryetari 87 000 – 140 000 lekë;

Nënkryetari 57 600 – 95 000 lekë.

Jane miratuar dhe nivelet e pagave për funksionet e tjera në qeverinë vendore si dhe kriteret per emerimet e “specialistëve”, “Përgjegjësit e sektorit” apo “Drejtorët e drejtorive”.

Këshillat e njësive të qeverisjes vendore të cilat bazuar në numrin e banorëve të fshatit, miratojnë shpërblimin mujor të kryetarëve të fshatrave. Kufijtë e pagave bazë të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore do të jenë nga 22 000 – 36 500 lekë në muaj.

Në raste të veçanta, në bashkitë me deri në 20 000 banorë, kur, për mungesë kapacitetesh, ka punonjës që nuk kanë arsimin e lartë dhe punojnë në pozicione të nivelit ekzekutiv të shërbimit civil, pagat e tyre caktohen nga këshillat përkatës, në kufirin maksimal deri në 36 000 lekë në muaj.