Politika shqiptare si teatër absurd – Arben Iliazi

Politika shqiptare është kthyer në një teatër të madh absurd që zhvillohet pas kuintave, ku ka vetëm intriga, dreka e darka, me peshk apo me ngjala, dhe nuk ka aspak transparencë. Mungon krejtësisht komunikimi me qytetarët.

Madje ndonjëherë nuk është shumë e qartë se ku mbaron politika dhe ku fillon teatri. Shtrohet pyetja si funksionon ky teatër absurd i politikës shqiptare? Çfarë është ai në të vërtetë?

I gjithë ky sistem, që kemi ndërtuar për 26 vjet, nuk është gjë tjetër veçse një kombinim midis çmendurisë, politikës pa kauza dhe allishverisheve politike, që në asnjë rast nuk marrin në konsideratë publikun e gjerë.

Teatri, qysh në Greqinë e lashtë, konsiderohej si vend për shikim, ndeshje dhe spektakël në mes aktorit, korit dhe publikut. Në Shqipëri kemi aktorët politikë, që herë shfaqen si të majtë herë si të djathtë, duke këmbyer vendet në pushtet, kemi korin e servilëve dhe puthadorëve të pushtetit, ku me këngë e opinione të porositura komentojnë mënyrën e përgjithshme për atë që është thurur në skenë, por nuk kemi publikun, i cili është pothuajse inekzistent dhe i tulatur në skamjen dhe indiferencën e tij, si pasojë e shumë faktorëve social – psikologjikë, veç atij të varfërisë.

Absurdi në shënjestër ka ekzistencën njerëzore në nivelin e individit të padeterminuar nga kushtet reale historike, të cilat konsiderohen absurditet i tërë. Në disa libra filozofikë, shumë mendimtarë këtë filozofi ekzistencialiste e kanë quajtur si irracionale, që i kundërvihet racionalizmit. Nga kjo del se njeriu nuk është diçka e dhënë që në fillim, por vetëm një hiç, gjë të cilën nuk mund ta vërtetojë realiteti. Tek politikanët shqiptarë qenia njerëzore nuk konsiderohet si diçka, por një qenie që lufton të bëhet e tillë.

Ata e konsiderojnë qytetarin si një qënie që thjesht është e lirë, por nuk mund të vendosë vetë, madje nuk mund ta shkruajë të ardhmen e tij, të vendosë për jetën e tij, apo të përcaktojë vetë fatin e tij. Pra sipas tyre zgjedhja e tij nuk mund të jetë spontane dhe e pavarur, por e kushtëzuar prej vullnetit dhe ambicjeve të klaneve politike.

Shikimi i tyre “filozofik” niset nga mendimi se në botën tonë njeriu i ka humbur të gjitha iluzionet mbi mundësinë për të kuptuar dhe për të shpjeguar në bazë të arsyes botën që e rrethon dhe njeriun, meqenëse, ky i fundit është i detyruar të jetojë në një botë që nuk ka asnjë kuptim dhe që është i huaj për të.

Ky është një problem vërtet serioz. Është vetëvrasje politike e elektoratit, dehumanizim i shoqërisë dhe mbyllje e perspektivës demokratike . Absurde nuk është shtyrja e zgjedhjeve apo rregullimi i Kodit elektoral, por përpjekja metafizike dhe transcendentale për të blerë vota me një thes miell, me një kile hashash, apo me një tufë kartmonedhash. Kështu njeriu humbet identitetin e tij, çdo veprim i tij është pa kuptim dhe i panevojshëm për shoqërinë. Trafikimi i votës e kthen çdo gjë të jetës në hi dhe pluhur.

Konflikti bazë i kësaj drame absurde rrjedh nga mungesat e qëllimit që ka njeriu i sotëm shqiptar në jetë. Bota e njeriut të thjeshtë shqiptar është e mbushur plot frikë dhe marramendje; ajo është shkretëtirë në të cilën bredhin fantazmat, që dalin papritur nga errësira e natës.

Ndaj ai duhet të ngrejë aktakuzë të fuqishme kundër çfarëdolloj diktature elektorale, ndaj kulisave politike për të sunduar pushtetin, ndaj deformimit të sistemit demokratik, që e katandis njeriun në hiç, e detyron të tjetërsohet në kafshë për të mbijetuar.

Qytetarët shqiptarë tani kanë mbetur të vetëm para fatit dhe pa shpresë për rrugëdalje. Shqipëria, e zhytur në një kotësi ankthi, është pa asnië alternative të besueshme, as të majtë as të djathtë, as të qendrës. Kjo është sa absurde, aq dhe tragjike.