Çfarë të kuptojmë “me ato që duan”? – Ylli Dylgjeri

Ylli Dylgjeri

Duke inspektuar nisjen e punimeve për ndërtimin e nënstacionit të ri të Orikumit në Vlorë, në vendin origjinë dhe tranzit njëherësh të skafeve të drogës, foli dhe Ambasadorja gjermane. Zonja foli për Kushtetutën, opozitën, zgjedhjet e lira, duke theksuar ndër të tjera se në zgjedhje të futen ata që duan?!

Kjo deklarate e shkëputur pa keqdashje nga i tërë prononcimi i Juaj ngre disa shqetësime për vendin, qytetarin dhe politikën shqiptare.

Pas kësaj deklarate dalin edhe pyetjet: Ç’farë duhet të kuptojme zonja ambasadore me përcaktorin “ato që duan?”. Deri më sot deklarata politike për të mos hyrë në zgjedhje kanë bërë PD, si opozita më e madhe në vend, e pas saj janë shprehur edhe aleatet e saj në koalicion.

Nisur nga kjo situatë pa sens, edhe LSI-ja e kushtëzoi pjesmarrjen në zgjedhje me pjesmarrjen e opozitës në to. “Pluralizmi ka ardhur në vitet 90” – u shpreh zoti Meta në replike me aleatin e tij para pak ditësh.

Pyetja tjeter: Ju zonja ambasadore jeni për të qetësuar e ulur partitë politike në tryeze, sepse kështu i hidhni “benzinë zjarrit”!!! Kjo “benzinë” vendin e ka djegur në historinë e vet elektorale. Po të kthehemi më pas në vite do T’ju kujtoja vitin 1997.

Në librin e Tij me kujtimet e kohës, ish kryeministri Aleksander Meksi shkruan “pas ndodhive me votimet e 26-28 majit përfaqësuesit e huaj në Tiranë kërkuan përsëritjen e zgjedhjeve në 40 zona. Me sa duket kaq i quajtën se ju morën opozitës. PD nuk pranoi por i përsëriti në 17 zona…për pasojë opozita nuk hyri në parlament dhe ky bojkot, kuptohet dhe zgjedhjet e dhunuara krijuan krizën politike që mundësoi trazirat e 1997.

Nuk mund të kuptohet demokracia pa opozitën, dmth me një shumicë që qeveris e vetme pa konsideruar pjesën tjetër të qytetarëve”.

Jemi 20 vite më pas. Prap të hyjë në zgjedhje kush të dojë?