Pse demokracia ka mbetur në vend numëro -Prof. Dr. Bajram Hysa

Prof. Dr. Bajram Hysa

Organizata për të drejtat e njeriut me seli në Shtetet e Bashkuara, Fredoom House, vlerëson se Shqipëria nuk ka shënuar ndonjë ndryshim në shkallën e demokracisë që nga viti i kaluar.

Këto vlerësime janë pjesë e projektit “Vendet në tranzicion”, një studim i Freedom House mbi demokracinë në 29 vende ish komuniste nga Evropa qendrore deri në Azinë Qendrore.

Qëllimi i projektit është vëzhgimi vjetor i reformave demokratike, një projekt që ka filluar të publikohet që nga viti 1995 dhe me metodologjinë e njëjtë që nga viti 2003.

Në një vlerësim nga një deri në shtatë, ku nota një është shkalla më e lartë, ndërsa 7 është shkalla më e ultë e përparimit demokratik, Shqipëria ka notën 4.14, njësoj sikurse edhe vitin e kaluar.

Vlerësimi i shkallës së demokracisë përfshin disa kategori si: procesin zgjedhor, shoqërinë civile, mediet e pavarura, qeverisjen demokratike kombëtare, qeverisjen demokratike lokale, kuadrin juridik dhe pavarësinë e drejtësisë dhe shkallën e korrupsionit.

Duhet një debat i ri për demokracinë

Duhet thënë se nё vendin tonë ёshtё bёrё i nevojshëm njё debat i ri i gjerё mbi demokracinё, bazat e saj themelore dhe kushtet, mundёsitё dhe kufijtё e saj. E ardhmja e demokracisë varet para sё gjithash nga fakti se çfarё konsensusi rreth çfarё koncepti tё demokracisё mund tё arrihet sot. Teoritё e shumta tё demokracisё lёvizin mes idesё klasike tё demokracisё pёrfaqёsuese, nё tё koncepti i aftёsisё sё veprimit politik luan rol qendror, dhe idesё ideale tё demokracisё pjesëmarrëse, nё tё cilёn sundon koncepti i zgjerimit, mundёsisht nё shumё fusha i bashkёjetesёs shoqёrore tё bashkёndikimit të barabartë mbi rrezen e veprimit e institucioneve politike. Duke pasur parasysh kёto mundësi, nё kushtet e konkurrencёs pluraliste, do tё jetё i nevojshёm kёrkimi i vazhdueshёm i konsensusit.

Zgjedhjet – karakteristika më themelore e demokracisë

Duke dashur të ndalem te zgjedhjet e lira, kauza kryesore e opozitës sot, duhet thënë se është shumë e rëndësishme që të konsolidohet një demokraci, ku zgjedhjet e mbajtura duhet të legjimitohen. Artikulli 21, i cili është nga më të rendësishmit e Deklaratës Universale të të Drejtave të Njeriut, thotë:

”Çdokush ka të drejtë të marri pjesë në qeverisjen e vëndit të tij, në mënyrë direkte ose e përfaqësuar… Dëshira e popullit duhet të bazohet në autoritetin e qeverisë; kjo duhet të shprehet në zgjedhje të pastra dhe periodike të cilat duhet të jenë me lejueshmëri të plotë dhe të barabartë dhe duhet të mbahen me votë sekrete ose me proçedura të lira votimi ekuivalente.”

(Artikulli 21, Deklarata Universale e Të Drejtave të Njeriut, 1948)

Pra zgjedhjet janë karakteristika më themelore e demokracisë. Asnjë lloj i regjimit tjetër nuk lejon vendimin mbi udhëheqjen politike për ata të cilët janë të influencuar nga sistemi qeverisës – populli. Në çdo zgjedhje, ata mund të shprehin dëshirat e tyre për ndryshim si dhe pëlqimi i tyre për politikat e tanishme dhe pjesëmarrjen e vazhdueshme të procesit të evaluimit.

Pjesëmarrja – çelësi për forcimin e demokracisë

Zgjedhjet elektorale janë një kriter shumë i rëndësishëm për të identifikuar demokracinë. Por sfidat ndaj demokracisë janë të shumta. Ndoshta sfida më e madhe është nevoja për të inkurajuar dhe motivuar qytetarët për të marrë pjesë në procesin politik.

Qytetarët shqiptarë ende nuk ndjejnë më që zotërojnë mjetet e duhura pët të influencuar sistemin politik. Një pjesë thelbësore e elektoratit thjesht nuk është e interesuar. Kjo përbën një rrezik për demokracinë sepse ajo nuk mund të funksionojë pa votuesit.

Por zgjedhjet e lira nuk janë gjithçka. Në Shqipëri dhe në disa vende të rajonit ka ndodhur një fenomen i çuditshëm: oligarkët e pushtetit e kanë kthyer sistemin demokratik në sistem opozitar me demokracinë. Kështuqë, në këtë mënyrë nuk mund të identifikohet demokracia vetëm me zgjedhjet e lira dhe të rregullta.

Nëse duam që demokracia të funksionojë, na nevojitën individë personaliteti dhe botkuptimi i të cilëve, qëndrimet ndaj njëri-tjetrit, ndaj shoqërisë dhe ndaj dijes dhe marjes së saj të nënkuptojnë që ata veprojnë në mënyrë demokratike.

Pjesëmarrja është çelësi për forcimin e demokracisë dhe mireqeverisjes, por pjesëmarrja është më shumë se një produkt zgjedhjesh dhe duhet të zbatohet në mënyrë të barabartë në të gjithë segmentet e shoqërisë.

Demokracia është e pakuptimtë pa pjesëmarrje, pjesëmarrja në bashkësi dhe çështjet e politikave është një parakusht i ndërtimit të sistemit demokratik. Demokracia është një formë e pjesëmarrjes, ndonjëherë pjesëmarrja është një koncept i gjerë dhe nuk përmban vetëm nënkuptime të fuqishme politike, por, po ashtu, ato sociale dhe ekonomike. Por pjesëmarrja vetëm nuk mund të garantojë demokracinë.

Qëndrimi bazë ka të bëjë me ndryshimin e raportit mes qytetarit dhe politikës. Nëse ne nuk ndryshojmë nga ana strukturore raportin që ka sot midis qytetarëve dhe politikës, çdo lloj reforme që mund të propozohet nga grupe të ndryshme do ngelet dështim.

Ndaj politika zyrtare duhet të aspirojë drejtësi, solidaritet, me barazi dhe shans për të gjithë.

Vetëm garantimi i plotë i të drejtave të njeriut, qeverisë pjesëmarrëse, dhe qasje të barabartë në burime mund të garantojnë sigurinë njerëzore të kthyer nga një model i ri diplomatik në bazat e gjera të vendimmarrjes demokratike.

Populizmi dhe korrupsioni kanë gërryer institucionet demokratike

Shumica e shqiptarëve e mbështesin në masë objektivin e gjithëpranuar strategjik të vendit, që është integrimi në Bashkimin Europian. Shqiptarët po ashtu,janë krenarë për rolin konstruktiv që Shqipëria ka luajtur në rajon, si një partnere e denjë e ndërkombëtarëve

Shqiptarët i duan reformat dhe duan që ato të jenë me integritet, që të mund të sigurohet një rol më aktiv i partnerëve tanë ndërkombëtarë, Bashkimit Europian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.

Po është një realitet i hidhur, pasi shumë prej nesh do të donin që qytetarët të kishin besim te politika. Për fat të keq, nuk kanë dhe për këtë nuk mund t’i fajësojmë qytetarët shqiptarë, sepse prej 27 vjetësh partitë politike kanë bërë të pamundurën që ta minojnë këtë besim të qytetarëve. Nuk është koha të gjejmë fajtorët e këtij skepticizmi të qytetarëve, por është koha që politika të fillojë të mirëkuptojë zhgënjimin e shqiptarëve dhe të bëjë të pamundurën të rifitojë besimin e tyre jo duke bërë një mea culpa të radhës, por me veprime konkrete.

Populizmi dhe korrupsioni janë një shqetësim ndërkombëtar dhe rajonal, pra edhe një fenomen shqiptar.Modeli aktual politik është klientelist dhe i paligjshëm dhe për aq kohë sa nuk ka ndryshuar raporti mes qytetarëve dhe politikës çdo reformë është e destinuar të dështojë.

Në Shqipëri ka dështuar demokracia, kemi një shoqëri që tashmë po kthehet qartazi në një partikokraci, po vetem se nuk është më një siç ka qenë dikur, por janë bërë disa. Ka dështuar raporti midis sovranit dhe shërbyesit politikanit, ata janë bërë pothuajse pronarë dhe shumica e qytetarëve janë kthyer në lypsarë.

Ndaj është e domosdoshme që Vettingu duhet të bëhet dhe në klasën politike. Korrupsioni buron nga politika dhe jo nga administrata.

Politikëbërësit duhet të mendojnë përtej ciklit aktual elektoral. Megjithatë shumë kritikë kanë filluar të dyshojnë nëse politikëbërësit shqiptarë janë ende të aftë për largpamësi të tillë.