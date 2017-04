Njehsimi dhe njohja e diplomave për herë të parë online

Procedura e njehsimit të diplomave të arsimit të lartë për herë të parë do të bëhen online. Duke nisur nga janari i këtij viti në faqen e portalit qeveritar E-Albania janë publikuar procedurat për të kryer njohjen dhe njehsimin e diplomave profesionale si dhe të ciklit të parë, të dytë e të tretë (bachelor, master dhe doktoraturë). Sipas të dhënave të marra nga sektori i njohjes së diplomave në Ministrinë e Arsimit rezulton të jenë kryer 180 aplikimi online brenda tre muajve.

Shërbimi për njohjen e diplomës, sipas udhëzimit të MAS ofrohet brenda një afati 45 ditësh. Për aplikimin online për njohjen dhe njehsimin e diplomës kandidati duhet të paguajë 2 mijë lekë të reja dhe në rast se bëhet në formë shkresore pagesa është 4 mijë lekë të reja. Tanimë për të gjithë ata që do të aplikojnë afati kohor është më i shkutër krahasuar me 3 muaj që duhej më parë.

Ministrja e Arsimit dhe Sportit, Lindita Nikolla tha se shërbimi i njehsimit të diplomave është cilësorë dhe do të mundësojë shkurtimin e kohës.

“Nga koha që ky portal ka filluar të funksionojë, mesatarisht në çdo muaj kemi njohjen e 100 diplomave dhe mesatarisht në vit kemi 1200 apo më shumë diploma të studentëve që studiojnë jashtë vendit të njehsuara nga MAS”, nënvizoi ajo.

Ministrja e Inovacionit dhe Administratës Publike, Milena Harito theksoi ndër të tjera se vizioni i qeverisë për të përmirësuar shërbimet për qytetarët ka rezultuar i suksesshëm. Ajo përmendi shërbimet konsullore, shërbimet e lejeve të ndërtimit, çështjen e pronave, maturës shtetërore, rekrutimet në administratë etj, si infrastruktura e duhur në përputhje të plotë me standardet europiane.

Harito bëri të ditur se certifikatat së shpejti do të printohen nga vetë qytetarët. “Së shpejti certifikatat e gjendjes civile do të keni mundësi t’i printoni në portalin unik kombëtar dhe jo më të shkoni nëpër zyra, ashtu sikurse bëmë edhe me kartën e shëndetit”, nënvizoi ajo.

Drejtoresha e Agjencisë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit, Mirlinda Karçanaj gjatë fjalës së saj, vuri në dukje se njehsimi online i diplomave është një nga hapat e sigurt drejt dixhitalizimit të shërbimeve institucionale.

Gjatë aktivitetit u vu në dukje se brenda pak muajsh shërbime të dixhitalizuara do të ofrohen edhe për regjistrimin në kopshte, fëmijët në shkollat 9-vjeçare dhe nxënësve të gjimnazeve të përgjithshme dhe profesionale.

Sipas të dhënave, aktualisht portali e-albania ofron 476 shërbime të ndryshme online dhe ka rreth 280 mijë përdorues aktivë.