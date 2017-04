ATP: 3925 vendime për njohje dhe kthime apo kompensime pronash

Agjencia e Trajtimit të Pronave ka kërkuar rrëzimin e vendimit të Gjykatës Kushtetuese që u kthen plotësisht pronarëve tokat që aktualisht janë të lira.

Sipas kreut të kësaj Agjencie, Sonila Qato, këto toka nuk duhet të kthehen të plota, por t’i nënshtrohen formulës së re të trajtimit të pronës.

Sipas formulës së re, llogaritja e çmimit të pronës bëhet jo në bazë të vlerës aktuale të tokës, por në bazë të zërit kadastral që ka pasur në vitin 1995.

“Sigurisht shfuqizimi i pikës 5 të nenit 6 ka efektet e veta sipas mendimit të ATP, një mendim që i është dërguar Ministrisë së Drejtësisë dhe aty do shqyrtohet më gjerë dhe do konsultohet me të gjitha grupet e interesit dhe institucionet përkatëse ku kemi dhënë mendimin se në shtyllën e trajtimit të kërkesave pa vendimmarrje, vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka prekur le të themi metodologjinë e përcaktuar në pikën 5 të nenit 6 të ligjit” , tha Sonila Qato

Kreu i Agjencisë së Trajtimit të Pronave Sonila Qato ka paraqitur dje në Komisionin Parlamentar të Ligjeve raportin e punës së institucionit për vitin 2016. Ajo tha se në total janë dhënë 3925 vendime për njohje dhe kthime apo kompensime pronash.

“Janë publikuar rreth 3925 vendime ku secili prej vendimeve ka dhënë informacion të detajuar, 1869 vendime janë vlerësuar financiarisht nga ana e agjencisë dhe kanë një vlerë prej 11 miliardë e 883 milionë lekë”, tha Qato.

Në nëntor të vitit 2016 Gjykata Kushtetuese rrëzoi pjesërisht ligjin e ri të pronave. Sipas vendimit të saj, pronat e lira do t’u ktheheshin të plota pronarëve.

Kompensimi i pronave, Qato: Kemi vlerësuar 9 mijë çështje,1.8 miliard lekë

Agjencia e Trajtimit të Pronës bëri me dije se ka vazhduar vlerësimi ekonomik për vendimet në bazë të ligjit në fuqi dhe se Kushtetuesja nuk ka sjellë ndryshime në proces. Kreu i kësaj Agjencie Sonila Qato dha edhe shifrat për aktivitetin gjatë vitit 2016 dhe ndryshimet në metodologji.

Qato ka bërë edhe një bilanc të pronave dhe aseteve që do të përdoren për kompensim fizik të pronës ku duket se një pjesë të konsiderueshme e zë fondi pyjor.

Agjencia do përdorë edhe 50 mijë ha pyje

Për kompensimin e pronave do të pëdoren edhe 50 mijë hektarë pyje, të cilat kanë një vlerë prej 60 miliardë lekësh.

“Ky fond parashikohet të jetë 50 mijë ha, me një fond prej 60 mld lekë dhe tani është detyrë e komisionit ndërinstitucional për të identifikuar të gjithë këtë fond pyjor”, ka deklaruar drejtoresha e Agjencisë së Trajtimit të Pronave, Sonila Qato.

Qato tha para deputetëve se gjatë vitit 2016 janë dhënë si kompensim financiar për pronat 1.8 miliardë lekë, sipas ligjit të ri.



“Nëse do t’i referoheshim ligjit të vjetër, fatura financiare për 694 kërkesa të trajtuara, nga 1.8 miliard lekë të ezauruara deri më sot do të ishte 17 miliardë lekë. Dhe këtu kuptohet efiçenca e këtij procesi, që ka ulur gati me 10-fish detyrimin e shtetit shqiptar në terma financiarë”, tha Qato.