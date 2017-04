Mundësitë e të rinjve për të studiuar jashtë vendit

Të rinjtë shqiptarë kanë mundësi të aplikojnë për të studiuar jashtë vendit kryesisht në Itali dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës.

Aplikimi për studime në Itali nis me fazën e pararegjistrimit, që ka të bëjë me dorëzimin e disa dokumenteve të cilët duhet t’i kenë me vete në takimin që duhet ta paracaktojnë në ambasadë deri në datën 21 korrik. Aplikuesit, të cilët ende nuk kanë marrë diplomën e Maturës, u mjafton një vërtetim notash të të gjithë viteve të shkollës së mesme dhe një kopje të Formularit A1 (ose A1Z për maturantët e vjetër) me të cilin provojnë se do të shlyejnë detyrimet e Maturës.Çdo dokument i marrë në shkollë duhet të vuloset pranë Drejtorisë Arsimore Rajonale dhe Ministrisë së Arsimit, të apostilohen pranë Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe të përkthehen në gjuhën italiane.

Kusht primar vijon të jetë njohja e gjuhës italiane nga 5 institucione: Universiteti për të huajt i Perugia-s, Universiteti për të huajt i Siena-s, Universiteti Roma 3, shoqata “Dante Aligeri” ose instituti Italian i Kulturës. Faza e dytë dhe më e rëndë- sishme është aplikimi për vizë studimi.

Nga data 3 korrik, ata që nuk kanë për të dhënë provim pranimi aplikojnë sërish me disa dokumente: Diplomë Mature; kërkesë aplikimi (merret në sportel); dy foto pasaporte; deklaratë për të dhënat personale; njohja e gjuhës; certifikatë lindjeje e pasaportë bashkë me kopje të saj; dokument për strehimin në një vend afër universitetit; sigurimin shëndetësor dhe një llogari bankare prej afro 6 mijë eurosh (përfshi dhe biletën e kthimit). Në rast se kërkesa pranohet nga ambasada, aplikuesi merr me postë vizën me pasaportë.

Nga ana tjetër, Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë përmes një njoftim thotë se janë hapur aplikimet për studentë që duhen të studiojnë në SHBA.

Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës pranon aplikimet për vitin akademik 2018-2019 për programin Fulbright për studentë të huaj deri në 15 qershor 2017. Programi Fulbright u jep mundësi profesionistëve të rinj dhe studentëve të diplomuar për të vazhduar studimet pas-universitare në Shtetet e Bashkuara. Bursat u akordohen kandidatëve që shfaqin më së miri përkushtim në detyrë si në sektorin publik dhe atë privat, si edhe potencial për të sjellë një qasje pozitive në të ardhmen e Shqipërisë, në bazë të një niveli të lartë konkurrence.

Fushat e studimit përfishijnë: Shkenca Natyrore dhe Sociale, Agrikulturë, Inxhinieri, Psikologji, juridik, Arsim, Gazetari etj. Bursa e ofruar është e vlefshme për një ose dy vite akademike në një universitet në Shtetet e Bashkuara për të përfituar një diplomë master.

Pjesëtarë të familjes mund të lejohen të shoqërojnë kandidatin sipas rastit dhe plotësimit të kritereve. Kandidatët janë të detyruar të kthehen në Shqipëri për të paktën 2 vjet pas përfundimit të Programit. Kandidatët duhen të jenë të pajisur me diplomë universitare me të paktën 4 vite të plota studimi (ose 3+1, 3+2 sipas procesit te Bolonjës), minimumi 2 vite eksperiencë profesionale në fushën e studimit dhe niveli i gjuhës angleze (580 ose me shumë në provimin e TOEFL).