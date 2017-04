Cilën rrugë po ndjek Maqedonia, atë të eurointegrimit, apo…. -Maksim Sinemati

Maksim Sinemati

Secila qeveri dhe politikanët, në përgjithësi, në Maqedoni, thonë se pritoritet strategjik i këtij vendi janë integrimet euroatlantike, por, a është me të vërtetë kështu, sepse realiteti në këtë vend të vogël ballkanik tregon, nuk po themi të kundërtën, por, të paktën, se nuk po ecët në këtë rrugë, se ky vend ka stopuar, për të mos thënë se po ecën mbrapsht. Të krijohet përshtypja se integrimet euroatlantike, në këtë vend, janë bërë instrumente për nevojat e ngushta të politikës së ditës dhe përpjekje për të grumbuluar më shumë pikë politike, se përpjekjet e politikanëve maqedonas në favor të këtyre eurointegrimeve janë vetëm deklarative, se ato janë bërë si një lloj mantre, se ndodhemi përballë një loje të dyfishtë, se më shumë synohet që “të flirtohet” me votuesit, me qëllim për të marrë votën e tyre, duke qenë se, sikurse dihet, pavarësisht nga shifra në rënie, më se 65 për qind të njerëzve në Maqedoni janë në favor të anëtarësimit të vendit në institucionet euroatlantike.

Kështu që duket se politikanët maqedonas veprojnë kundër po atyre vlerave që ata vetë i promovojnë gjatë fushatave elektorale dhe në fjalorin politik të përditshëm të tyre. Dihet, përgjithësisht, se integrim në BE dhe NATO do të thotë ngritja e një shtetit ligjor, liri shprehjeje, institucione pa ndikime partiake, mbizotërimi i së drejtës…, por këta parime mungojnë, në një masë të konsiderueshme, ne praktikë, përsa flet edhe fakti se kriza politike serioze në Maqedoni jo vetëm që nuk po gjen zgjidhje, por po keqësohet edhe më shumë.

Në këto kushte, duke gjetur një terren të favorshëm, në Maqedoni, ka ngritur kokë ajo pjesë e shoqërisë, pavarësisht sesa e vogël ose e madhe është, që ka një predispozicion antiperëndimor ose antievropian, duke e shprehur këtë të fundit, midis të tjerave, edhe përmes fyerjes ose mesazheve negative në adresë të ambasadorëve të huaj në vend, sidomos të vendeve kryesore, si SHBA, Britania, Gjermania, etj., dhe të përfaqësuesve të lartë ndërkombëtare që kanë vizituar, sëfundmi, Maqedoninë, në përpjekje për ta ndihmuar këtë vend që ta dalë nga bataku i krizës politike të thellë, ku është zhytur. Në protestat pothujase të përditshme që po organizon prej gjashtë javësh lëvizja civile nacionaliste pro-VMRO-DPMNE-së, “Për Maqedonine përbshkët”, çdo herë, konstatohen parrulla me mesazhe antievropiane, ndërkohë që nuk duhet të harrohet edhe trajtmi nënvlerësues që iu bë komisionerit evropian për zgjerimin të BE-së, Johanes Han, gjatë vizitës së tij të fundit në Shkup, nga ana e përfaqësuesve të lartë partisë deri tani në pushtet, VMRO-DPMNE, në radhë të parë, nga presidenti i vendit, Gjorgje Ivanov (i lidhur ngushtë me këtë parti), që nuk e priti Hanin, por kërciti dhe iku menjëherë në Hungari.

Nuk është i vogël numri i analistëve politike në Maqedoni që konsiderojnë se Maqedonia, dikur një nga vendet që ka qenë promotore e reformave në rajon, po bëhet një njollë e zezë e tij. Kështu që, me të drejtë, BE-ja dhe SHBA-ja po i ndjekin me shqetësim zhvilimet në këtë vend, midis të tjerave, edhe fjalorin jodiplomatik që po përdorin politikanët kryesorë, sidomos, ata të VMRO-DPMNE-së dhe të partive aleate me të. Të gjitha këto e bejnë Maqedoninë një shtet që po bëhet importues i pastabilitetit dhe një shembull sesi nuk duhet të jetë një shtet.

Në këto kushte, në këtë vend, po rritet euroskepticizmi. Sondazhet më të fundit tregojnë se besimi iqytetarëve te BE-ja ka rënë tani deri në 65 për qind,ndërkohë që një numër prej tyre konsideron se BE-ja nuk po tregohet e drejtë dhe korrekte ndaj Maqedonisë. Sipas ekspertëve, kjo ka ardhur si rezulat i akumulimit të pakënaqësisë të grumbulluar prej shumë vitesh, duke filluar nga procesii ngadaltë i integrimit evropian si një fakt objektiv, por edhe si rezultat i mosmarrëveshjes për emrin me Greqinë që imponohet si një pengesë subjektive për hyrjen e vendit në BE dhe NATO. Ka nga ata analistë dhe politologë në këtë vend që bëjnë me shqetësim pyetjen se kush është partneri stragjik i Maqedonisë dhe, në këtë rast, është në rritje numri i atyre që konsiderojnë se një partner i tillëështë Rusia në raport me SHBA-në dhe BE-në.

Duke shfrytëzuar mangësitë objektive të procesit të integrimit evropian, politikanë të caktuar, sidomos, ata të VMRO-DPMNE-së, po përpiqen që pakënaqësinë e lartpërmendur të njerëzve ta shndërrojnënë eurofobi gjë qëështëdiçka mjaft e rrezikishme, sepse e ardhmja progresive e Maqedonisë gjendet, pikërisht, tek integrimi evropian.