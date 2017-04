Diasporën e duam për paratë, jo për president-Lutfi Dervishi

President nga diaspora….?

– Këtë nuk e kam menduar, por faleminderit që më dhatë një ide. Nuk e përjashtoj asnjë mundësi. Kandidati mund të jetë edhe nga diaspora”.

Kjo është përgjigja e kryeministrit Rama në intervistën dhënë për gazetarin Enver Robelli.

Nuk është vetëm kryeministri që nuk e ka menduar ndonjëherë një kandidat për President nga diaspora.

Edhe hartuesit dhe miratuesit e kushtetutës janë kujdesur që t’i pritet rruga një kandidati nga diaspora.

Neni 86, pika dy, pothuajse e përjashton mundësinë e një kandidati nga diaspora.

“President mund të zgjidhet vetëm shtetasi shqiptar që nga lindja, me qëndrim jo më pak se 10 vjetët e fundit në Shqipëri dhe që ka mbushur moshën 40 vjeç”

Pra, duhet të ketë lindur në Shqipëri. Të ketë patur durimin të jetojë së paku 10 vitet e fundit këtu dhe të ketë mbështetjen e më së paku 20 deputetëve që do ta propozonin.

Kandidat nga Diaspora?

Po si mor jahu- do të thoshte një tirons me rronj e me degë!

Diasporën e duam për paratë që të investojë, e duam për lobim, e duam për dekor, e duam për.. gjithçka, por kur vjen puna te pushteti, nuk kemi nevojë jo më për kandidatë, por as për mend. Kushtetuta është ligji themeltar i shtetit që na dëfton si duhet të qeverisimi. Kushtetuta nuk është libër për t’u argëtuar dhe as vile rrushi që ti mund të zgjedhësh kokrrat që të pëlqejnë, është libri i shenjtë që duhet ruajtuar dhe respektuar dhe jo tabela e parë e qitjes për pikë elektorale.