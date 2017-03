Miratohet Amnistia Fiskale, Ahmetaj: Si do të përfitojnë 220 mijë qytetarë

Nga ligji për faljen fiskale që u miratua dje nga Parlamenti, do të përfitojnë 220 mijë qytetarë. Ministri i Financave, Arben Ahmetaj tha se votimi me më shumë se 80 vota në Parlament, rikonfirmoi mazhorancën aktuale.

Parlamenti ka votuar me 86 vota pro dhe 2 kundër pr.ligjin “Për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore, detyrimeve te pagueshme në doganë si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes së detyrimeve tatimore”.

Ministri i Financave, Arben Ahmetaj tha se nga nisma është diskutuar me grupet e interesit dhe ka marrë mbështetjen e FMN-së.

Sipas tij, totali i borxhit i mbledhur që nga viti 1995 është 191 mld lekë dhe nga ky projektligj, falen pa asnjë kusht rreth 29 miliardë lekë.

Projektligji për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore dhe doganore si dhe procedurën e heqjes nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas heqjes së detyrimeve është shoqëruar me debate në seancë plenare.

Në replikë me deputetin socialist, Ben Blushi, ministri Ahmetaj, foli edhe për njohjen e minimumit jetik. Sipas tij, kjo arrihet vetëm me rritjen e punësimit dhe jo me vendime qeverie.

“E di ti që këtu kemi vënë taksë super për makinat e luksit. Sot për këta që janë në nevojë hoqëm një taksë. Pse e mohon? Se kam për detyrë që të lexoj ligjin faqe më faqe. Meqë ti e voton kundër këtë maxhorancë, ka ulur taksat. E vërteta është e vërtetë. Ne nuk i ndajmë në të pasur dhe të varfër e më pas i lyejmë me bojë. Nuk i ndajmë për arsye politike. Ju thatë pse tani? Kjo nuk është tani, pas ka nisur në mars të 2016-ës. Minimumi jetik si rritet? Duke i rënë bilbilit ti dhe unë?”, tha ministri.

Ahmetaj zbuloi se nëse socialistët marrin një mandate të dytë qeverisës, një nga reformat kryesore do të jetë ajo e ujit.

Diskutimet në seancë për projektligjin e fshirjes së pjesshme të detyrimeve tatimore dhe doganore u zhvilluan në të njëjtën kohë kur deputetët e opozitës zhvilluan protestën e tyre në çadrën e ngritur para kryeministrisë.