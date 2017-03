Sejko “i shpall” luftë euros; Ja plani

Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Genti Sejko njoftoi se këtë vit në fokus të aktivitetit të Autoritetit Monetar do të jetë deuroizimi i ekonomisë vendit. Kjo nismë sipas tij synon të fuqizojë me tej monedhën vendase lekun, proces ky që do të bëje me lehtë përçimin e stimulit monetar në ekonomi dhe do të rrisë stabilitetin financiar në vend. Guvernatori tha se plani synon të mbrojë atë pjesë të kredimarrëseve në valutë dhe që i kanë të ardhurat në lekë.

Ai tha se për këtë qëllim banka e Shqipërisë do të përdorë dy mjete që janë në funksionin të saj: Ponderimi i aktiveve në euro në një normë më të lartë dhe rinumërimi i rezevrës së detyrueshme, duke favorizuar monedhën vendase.

Ai tha se përveç këtyre masave publiku do të ndërgjegjësohet për të përdorur me shumë lekun nëpërmjet një fushatë të posaçme.

Gjithashtu në këtë mision Banka e Shqipërisë do të bashkëpunojë edhe me institucione të tjera si Ministria e Financave dhe Autoriteti i Mbikëqyrjes Financiare.

Guvernatori Sejko gjithashtu komentoi edhe zhvillimet në situatën politike në vend, duke lajmëruar një ndikim negativ në ekonomi nëse kriza zgjat.

“Modelet tona të politikës monetare marrin në konsideratë zhvillimet elektorale. Natyrisht janë marrë parasysh edhe zhvillimet elektorale. Praktikisht modeli ka një korrektim, por ne shpresojmë që proceset të zhvillohen në afate” tha Guvernatori.

Banka e Shqipërisë vlerëson të rëndësishme që reformat duhet të vijojnë dhe të mos ndikohen nga zhvillimet politike, shtoi .