Rama i përgjigjet komentuesit kurioz: Muniver, “kto gjëra” janë pjese e detyrës, quhen komunikim me njerezit!

Kryeministri Edi Rama si çdo mëngjes nuk ka harruar t’u urojë një ditë të mbarë ndjekësve të tij me anë të një fotoje ku shihet “sheshi i rilindur i Gramshit”.

Dhe si gjithmonë Rama zgjedh komentet më interesante dhe ironike dhe replikon me to, herë me tone humori e here me tone të ashpra dhe ironike.

Një ndër komentuesit I kujton kryeministrit që njerëzit nuk kanë nevojë për xhiro por për punë, ky koment ka “irrituar” kryeministrin I cili I është kthyer me tone të ashpra duke i kujtuar komentuesit të lexojë dhe të mësojë më shumë.

Komentuesi: Pa perdorur filtra fare eeee.. Gramshi e ka kulture xhiron e mbasdites dhe sheshi duhet i bukur .. po tani gjeju ndonje pune paradite…

Rama: Interesant shume, po mire si thua ti, nuk kane te drejte ata njerez te kene qytetin e tyre, po duhet te lindnin e te plakeshin me nje parkim ne vend te qendres se qytetit?! Shkollohu Jurild shkollohu, lexo Jurild lexo, meso diturine dhe modestine, qe mos kujtosh se mjafton te kesh fejsbuk per t’u bere i vlefshem shoqerisht

Komentuesi: O Edi mirmèngjesi dhe ti , kurjoze jam , kush ti ban kto foto , vetè shkruan apo nej tjetèr ? Se sbesoj tkesh nerva pèr kto gjèra

Rama: Muniver, “kto gjera” jane pjese e detyres, quhen komunikim me njerezit!

Komentuesi: O edi dibren kur e ke ne mend te harove i more votat

Rama: Dibren, nuk e sheh kantierin mu ne qender te Dibres EMi DEmiri? Ka edhe te tjere kantiere, po nese nuk ta shohin syte bulevardin e ri qe po ndertohet, zor se te kap me shume cepi i syrit.