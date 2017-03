Lotaria amerikane, ndryshon procedura, pergjigjia jo ne email

Nese me pare pergjigja se nese jeni fitues apo jo i lotarise kombetare vinte me email, tashme proceduara ka ndryshuar. Permes nje statusi ne rrjetin social facebook ambasada amerikane ne Tirane ben me dije per te gjithe aplikuesit se ata duhet te bejne vete kerkimin ne faqen e departamentit te shetetit per te kontrolluar nese jane perzgjedhur apo jo.

“Miq, ju lutem mos harroni: Departamenti Amerikan i Shtetit nuk do t’ju kontaktojë nëpërmjet postës elektronike për t’ju njoftuar nëse ju jeni përzgjedhur për lotarinë DV-2018 apo jo; ju duhet të hyni në dvlottery.state.gov duke filluar nga 2 maji 2017 për të mësuar nëse ju jeni përzgjedhur. Kenny dhe unë sapo kemi zbuluar disa e-maile të rreme, si më poshtë. Ju lutemi shpërndajini ato me miqtë tuaj dhe tregojuni atyre që e-maile të tilla janë të rreme! Nëse ju vijnë të tilla e-maile, injorojini ato! Le të mbrojmë veten nga mashtrimet e Vizave të Lotarisë!”,-shkruhet në njoftimin e ambasadës së SHBA-ve në “Facebook”.