Energji nga era, parku i parë do ndërtohet në Tepelenë

Qeveria i ka hapur dritën jeshile ndërtimit të një centrali të prodhimit të energjisë nga era nga një kompani shqiptare në fshatrat e Tepelenës.

Kullat do të jenë 6, me lartësi nga 80 deri në 92 metra, diametër 100 metra dhe me një fuqi të instaluar prej 12 megavatw. I gjithë investimi duhet të përfundojë brenda 7 muajsh nga dita e marrjes së lejes së ndërtimit.

Ndërkohë, Ministria e Energjisë dhe kompania investuese duhet që brenda një muaji të lidhin marrëveshjen mbi zbatimin e kontratës.

Autorizimi për parkun eolik është 25 vjet dhe kompania është e detyruar që 2 për qind të energjisë së prodhuar t’ia japë shtetit. Nëse realizohet, ky do të jetë rasti i parë i prodhimit të energjive të rinovueshme nga era në Shqipëri.

Kapaciteti i turbinës gejneruese 2 MW:

Lartësia 80/92 metra

Diametri i rotorit 100 m

Tipi turbinës “Vestas”

Shpjetësia mesatare e erës 6m/s