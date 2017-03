Tenton të vrasë me armë 28-vjeçarin, arrestohet autori

Tenton të vrasë me armë zjarri shtetasin D.I., 28 vjeç, arrestohet nga Policia e Elbasanit 29-vjeçari R.B. Ngjarja ka ndodhur në lagjen “Skënderbej”, Elbasan, ku dy të rinjtë janë konfliktuar për motive të dobëta. Si pasojë e kësaj, R.B., 29 vjeç ka qëlluar me pistoletë në drejtim të oborrit të banesës së shtetasit D.I., me qëllim që ta eliminojë.

Fatmirësisht nga të shtënat nuk ka pasur persona të lënduar. I dëmtuari ka njoftuar policinë për sulmin që i është bërë. Në vendin e ngjarjes grupi hetimor gjeti dhe sekuestroi në cilësinë e provës materiale 3 gëzhoja armë zjarri të kalibrit 7.65 mm.

Materialet i kaluan Prokurorisë Elbasan për veprime të mëtejshme për veprën penale “Vrasje me paramendim e mbetur në tentativë” dhe “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.