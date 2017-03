15 mln lekë dëm “Al Petrol-it”, arrestohet magazinieri, procedohen 4 roje

Policia e Fierit ka vënë në pranga magazinierin e kompanisë “Al Petrol”, ndërsa ka nisur procedim penal në gjendje të lirë për katër roje me akuzën e vjedhjes dhe shpërdorimit të detyrës. Sipas bluve, këta shtetas kanë abuzuar me detyrën, duke i shkaktuar shtetit një dëm prej 15.000.000 lekë të reja. Në pranga ka rënë shtetasi Shpëtim Ramaj, 48 vjeç, me detyrë magazinier në Ndërmarrjen e Bazës së Furnizimit Teknik të shoqërisë “Al Petrol”. Ndërkohë janë proceduar penalisht në gjendje të lirë shtetasit ;

-S.M, 44 vjeç, banues në lagjen “Mbrostar Ferko”, Fier.

-M.R, 56 vjeç, banues në lagjen “Kastriot”, Fier.

-Sh.K, 62 vjeç, banues në lagjen “Konferenca e Pezës” Fier.

-F.C, 47 vjeç, banues në lagjen “16 Prilli”, Fier.

Të proceduarit ishin me detyrë roje në Ndërmarrjen e Bazës së Furnizimit Teknik të shoqërisë “Al Petrol”.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Fier për veprat penale “Vjedhje duke shpërdoruar detyrën” dhe “Shpërdorim detyre”.