Trafik droge mes Shqipërisë, Gjermanisë dhe Italisë

Policia italiane e qytetit të Firences në bashkëpunim me policinë gjermane dhe atë shqiptare kanë ekzekutuar në orët e para të mëngjesit të sotëm operacionin antidrogë, i cili ka çuar në shkatërrimin e një organizate kriminale që merrej me trafikimin e kokainës dhe marijuanës mes Shqipërisë, Gjermanisë e Italisë.

Me urdhër të hetuesve të Drejtorisë së Antimafias së Firences janë ekzekutuar urdhër arrestet me burg ndaj 11 personave në Itali, Shqipëri e Gjermani me akuzën e pjesmarrjes në aktivitet kriminal për tregtimin, përpunimin, transportin e trafikimin ndërkombëtar të lëndëve narkotike.

Arrestimet janë kryer në Shqipëri, Itali e Gjermani. Gjatë hetimeve 2 persona janë arrestuar në flagrancë, ndërsa janë sekuestruar 3 kg kokainë e 19 kg marijuanë.