Nikolla: Nuk do të ketë rritje të tarifës maksimale të studimit

Ministrja e Arsimit, Lindita Nikolla thotë se nuk do të ketë rritje të tarifave për studentët.

Ajo tha për Ora News se lidhja e ligjit të arsimit të lartë me rritjen e tarifës së studimit është një gënjeshtër e madhe.

“Ligji i ri i arsimit të lartë përcakton që është qeveria ajo që përcakton tarifën maksimale dhe ne do të çojmë pranë IAL, kemi pritur edhe konstituimin e bordeve, sepse ligji i ri i arsimit të lartë ia njeh bordeve edhe këtë moment që lidhet me përcaktimin e tarifave të studimit dhe ne do të vendosim si tarifë maksimale sërish tarifat maksimale që janë në fuqi për IAL, pra nuk do të ketë rritje të tarifës maksimale. Do të doja të sqaroja të gjithë shikuesit për faktin e një gënjeshtre të madhe që lidhet me tarifat e studimit dhe sidomos kur rritjen e tarifave e lidhin me ligjin e ri të arsimit të lartë. Ligji i ri i arsimit të lartë ka hyrë në fuqi në 2015 dhe që pas hyrjes në fuqi ne nuk kemi asnjë rritje të tarifave të studimit. Nga viti 2009 deri në vitin 2013 ne kemi rritje të tarifave të sudimit. Pra nëse tarifa minimale në 2009 ishte 12 mijë lekë ajo u rrit me 20.2 % duke shkuar 14430 lekë, tarifa mesatare u rrit me 25%, ndërsa tarifa maksimale nga 30 mijë u rrit në 45 mijë lekë, gjatë qeverisjes së shkuar. Kjo rritje tarife ka impaktuar 25 mijë student duke sjellë një efekt financiar në IAL një vlerë prej 128 mln lekësh. Ndërkohë tarifat janë rritur në 2014 në një vlerë të tillë dhe u rritën në 2014 sepse pasi ne verifikuam kriteret e ligjit kemi bërë një sërë ndërhyrjesh në IAL dhe posacërisht jo vetëm mbyllëm 18 universitete private por nuk dhamë dhe kuota në sistemin part time. Gjë që pamundëson një sasi të ardhurash për universitetet. Në 2014 tarifa minimale është rritur nga 14430 lekë, në 20 mijë lekë ose 27.8%. Tarifa mesatare është nga 20600 lekë është rritur në 26100 lekë ose 27% dhe tarifa maksimale nuk është rritur. Pra nga kjo rritje tarifash janë impaktuar 14 mijë studentë nga 23 mijë që janë imapktuar nga rritja e tarifave 4 vite më parë me një efekt financiar 75 mln lekë. Nga 2014 deri tani nuk kemi asnjë rritje të tarifave në IAL publik në vend dhe aq më shumë as në rritje që lidhet me ligjin e arsimit të lartë”.