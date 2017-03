Kuvendi shkarkon me 55 vota drejtoreshën ekzekutive të AMF-së

Kuvendi shkarkoi me 55 vota pro dhe 20 vota kundër drejtoreshën ekzekutive të Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare Enkelejda Shehu. Shkarkimi u bë vetëm me votat e PS-së, opozita nuk ka qene e pranishme për shkak të bojkotit, ndërsa deputetët e LSI-së janë shprehur kundër.

Votimi u bë i fshehtë ndërsa kërkohej një shumicë e thjeshtë. Pasi u dëgjua raporti i komisionit përgjegjës për Ekonominë dhe Financat u bë edhe votimi.

Javën e kaluar Komisioni i Ekonomisë dhe i Financave, me 9 votat pro të deputetëve socialistë dhe dy votat kundër të deputetëve të LSI Gjovalin Kadeli dhe Gledion Rehovica me argumentin se nuk kishte material të mjaftueshëm për të marrë vendimin e shkarkimit.

Bordi drejtues i AMF-së, në fund të muajit shkurt, depozitoi pranë këtij komisioni shkresën ku kërkohej lirimi nga detyra i znj. Shehi, duke sjellë edhe argumentet që kryesisht kishin të bënin me shkelje të rregullave, por edhe me moszbatimin e rekomandimeve të Kuvendit për tregjet që kontrollohen nga ky institucion, veçanërisht ai i sigurimeve.

Në projektrezolutën për vlerësimin e veprimtarisë së AMF-së për vitin 2015, analizohen edhe shkeljet që janë bërë.

Në të thuhet se znj.Shehi ka abuzuar me pozicionin ekzekutiv duke detyruar administratën që të veprojë me vendimet e Bordit. Në dokument renditen veprimet, që sipas Bordit janë në fakt pengmarrje institucioni nga znj. Shehi.

Bordi ka vërejtur edhe raste të konfliktit të interesit të znj. Shehi, e cila ka bërë emërime nepotike, siç është rasti i znj. Basha në postin e Drejtores së Shërbimeve të Brendshme apo edhe i znj.Lofca, si ish-anëtare e Këshillit Mbikqyres së Ansig, siç janë tregues të qartë të shkeljes së ligjit dhe uzurpimit të institucionit nga Drejtori i Përgjithshëm Ekzekutiv.

“Në mënyrë sistematike, znj. Shehi pengon funksionimin normal të mbledhjes së Bordit nëpërmjet adoptimit të një sjellje joetike dhe jozyrtare të shoqëruar me komunikim të dhunshëm verbal dhe fjalor të pahijshëm. Kjo sjellje është pjesë e veprimtarive të znj. Shehi për të mos lejuar bordin që të ushtrojë funksionet e veta. Kjo është lehtësisht e verifikueshme dhe mund të shqyrtohet në minutat e mbledhjeve të bordit që janë regjistruar elektronikisht.

…Në këtë mënyrë, znj.Shehi shkel hapur nenin 3 të ligjit të AMF-së ku theksohet veçanërisht se autoriteti është i pavarur në ushtrimin e kompetencave të tij dhe nuk lejohet ndërhyrja në veprimtarinë e tij, e cila mund të cenojë pavarësinë e Autoritetit.

…Bordi në vijimësi është përpjekur dhe po përpiqet që të ushtrojë me integritet kompetencat e tij, por ato po minohen sistematikisht nga veprimtaria e paligjshme dhe në refuzim të njohjes së autoritetit të Kuvendit dhe atij të bordit nga ana e Drejtoreshës Ekzekutive të AMF-së, znj.Shehi. E gjykojmë të nevojshme të ritheksojmë dhe një herë se është kthyer në imperative trajtimi i çështjes së AMF-së nga organi llogaridhënës, me qëllim që ky autoritet në veprimtarinë e tij të fokusohet në detyrat e rregullimit dhe të mbikëqyrjes së tregut”.