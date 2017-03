Veliera në Durrës/Aktivisti Aulon Kalaja: Le te mblidhemi në Durrës, tek “Torra Veneciane”, për t’a gdhirë aty gjithë natën

Aktivisti Aulon Kalaja ka bërë publike se ai sot do të protestojë, pas shkeljes për projektin “Veliera” në Durrës. Mesa duket, shkelja e vendimit të Gjykatës nga Bashkia Durrës për projektin “Veliera” ka bërë që aktivistët e shoqërisë civile të mos ndalen deri në një protestë, duke e gdhirë gjithë natën.

“Miqte e mi, durimit i erdhi fundi!

Dite e enjte, date 16 mars, ora 22:00, le te mblidhemi ne Durres, tek “Torra Veneciane”, per t’a gdhire aty gjithe naten, duke mbrojtur keshtu historine tone, nga “pushtuesit”!

Edhe pse ka nje vendim gjykate per pezullim punimesh, edhe pse ka nje urdher te Prokurorise se Durresit qe punimet te mos vazhdojne, edhe pse Kontrolli i Larte i Shtetit ka nje raport shkeljesh te renda per projektin famekeq “Veliera”, edhe pse ka reaguar Presidenti i Republikes se Shqiperise dhe Prokurori i Pergjithshem, edhe pse Keshilli i Europes eshte tronditur nga kjo gjeme dhe neser therret mbledhje te jashtezakonshme per kete ceshtje, edhe pse permbarimi kerkon te beje detyren por nuk lejohet, edhe pse arkeologet po flasin gjithnje e me shume per masakren m’u ne mes te Dyrrahut, edhe pse media po reagon fort ne lidhje me kete pabesi (serbe-barbare)

edhe pse populli i Durresit dhe shqiptaret nuk duan qe identiteti i tyre te varroset dhe historia te asgjesohet, Kryetari i Bashkise Durres Vangjush Dako, Ministrja e Kultures Mirela Kumbaro dhe ati i tyre shpirteror Kryeministri Edi Rama vazhdojne dhe bejne ne koken e vet, me arrogance, ne kundershtim me ligjin, te papergjegjshem por me nje mision me te llahtarshem dhe me ogurzi se pushtuesit mbi token shqiptare!

Nese ti mendon si ne, eja sot ne oren 22:00, tek “Torra Veneciane” ne Durres, por mos harro te maresh nje batanije me vete, sepse nata do jete e ftohte dhe e gjate dhe ne jem i te vendosur per t’a zbardhur aty!

#MosMaPrekDyrrahun”, përfundon ai.