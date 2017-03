Raporti, për Ballkanin: “Investitorët nuk mund të rrezikojnë paratë nëse s’ka drejtësi

“Pa besimin te sundimi i ligjit, investitorët e huaj do të ngurrojnë që të investojnë”. Kështu thuhet në raportin e hartuar për Ballkanin Perëndimor (referuar Shqipërisë) sa i përket ndërlidhjes me Bashkimin Europian të realizuar nga “Friends of Europe”.

Në këtë dokument thuhet se për vendet e Ballkanit Perëndimor integrimi në BE do të jetë një proces më i gjatë dhe më i vështirë në krahasim me vendet e tjera të Ballkanit edhe pse do të shoqërohet me aspekte pozitive siçështë anëtarësimi, modernizimi i ekonomive, qeverisjeve dhe shoqërisë.

Sipas raportit, tre duhet të jenë aspektet ku duhet të fokusohen gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor.

E, para e që ka të bëjë më shumë me qeverinë ka të bëjë me reformën në Drejtësi dhe te institucionet qeverisëse. Mungesa e të cilave, thuhet në raport “bizneset e huaja do të ngurronin të investonin”.

Në këtë dokument thuhet se biznesi ka nevojë për lidhje më të mirë të transportit, për përmirësim të IT-së, gjë e cila do të përmirësonte ndërlidhjen mes vendeve të Ballkanit, do të rriste vendet e punës te të rinjtë, të cilët vuajnë normën e lartë të papunësisë.

Edukimi, thuhet në raport duhet të jetë një tjetër prioritet për t’u mundësuar të rinjve aftësimin, si dhe të angazhohen më shumë në ekonominë globale.