Banka Qendrore synon të forcojë pozitat e monedhës vendase

Etleva Xhajanka

Banka Qendrore e Shqipërisë synon të forcojë pozitat e monedhës vendase, duke stimuluar fort përdorimin e Lekut. Në tregun e këmbimit valutor vendas, këtë vit euro i ka dobësuar disi pozitat kundrejt Lekut, por sipas Bankës Qendrore (BSH) monedha e përbashkët mbetet në kuota të forta.

Në raportin e publikuar së fundi nga BSH-ja citohet se, ekonomia po zhvillohet por ajo mbetet ende nën potencialet e saj prodhuese. Fakt të cilin bankierët e lidhin me zbatimin e reformave strukturore në vend, stimulimin e përdorimit të monedhës vendase dhe uljen e kredive me probleme.

Guvernatori Sekjo në një intervistë për monitor dha lajmin se në bashkëpunim me Ministrinë e Financave do të hartohet një plan i përbashkët pune për të nxitur më shumë transaksionet në lekë me qëllim uljen e euroizimit në ekonomi. Guvernatori tha se Banka e Shqipërisë është duke punuar për të identifikuar disa masa të cilat do të synojnë të rrisin koston e përdorimit të monedhës së huaj në transaksionet e sektorit bankar, të forcojnë rezistencën e sektorit bankar ndaj stresit të likuiditetit në valutë, dhe të përmirësojnë më tej kërkesat për ndërgjegjësimin e huamarrësve në valutë ndaj rrezikut shoqërues të kursit të këmbimit.

Ndersa reforma tjetër ka në fokus kreditë e këqija. Në vijim të këtij proçesi është duke u hartuar një skemë bashkëpunimi midis bankave, të cilat do të duhet të koordinohen në gjetjen e zgjidhjeve të përshtatshme e të qëndrueshme për kredimarrësit e përbashkët, kjo në bashkëpunim dhe me ekspertë të Bankës Botërore.