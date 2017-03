Shefja e FMN-së: Si do të realizohet tatimi i ri mbi pronat sipas vlerës

Në një intervistë për “Monitor”, Shefja e Misionit të Fondit Monetar Ndërkombëtar për Shqipërinë, znj. Anita Tuladhar, ka sqaruar se procesi i prezantimit të tatimit mbi pronat, të bazuar në vlerë, do të duhet të vijojë me hartimin e kuadrit ligjor, të ketë konsensus të brendshëm politik në këtë hartim, të mobilizojë mbështetje nga donatorët dhe vendet fqinje për ndihmë teknike, dhe të realizojë çështjet teknike dhe ligjore të lidhura me të.

Ju keni rekomanduar futjen e një sistemi të taksimit të pasurisë sipas vlerës. A mund të shpjegoni më konkretisht dhe si ka qenë reagimi i qeverisë shqiptare?

Shqipëria mbetet prapa shumë vendeve të tjera në mbledhjen e tatimit të pronës. Kjo pjesërisht reflekton mungesën e një kadastre të duhur të pronave, e cila ka bërë të vështirë zbatimin e plotë edhe të ligjit ekzistues të tatimit të pronës. Pra, qeveria shqiptare është e fokusuar së pari në krijimin e një kadastre fiskale, përmirësimin e mbulimit të pronave dhe zbatimin e mbledhjes së tatimit mbi pronën, në bazë të legjislacionit aktual. Pas kësaj, procesi i prezantimit të tatimit mbi pronat, të bazuar në vlerë, do të duhet të vijojë me hartimin e kuadrit ligjor, të ketë konsensus të brendshëm politik në këtë hartim, të mobilizojë mbështetje nga donatorët dhe vendet fqinje për ndihmë teknike dhe të realizojë çështjet teknike dhe ligjore të lidhura me të.