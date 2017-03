Gati dëmshpërblimi për 23 mijë të përndjekur 1500 ish të dënuarit që do të përfitojnë të parët

Fondi i vënë në dispozicion nga buxheti i shtetit prej 2 miliardë lekësh do të shpërndahet brenda vitit 2017 për 23 mijë dosje ish-të përndjekurish politikë të cilët janë për t’u trajtuar financiarisht

Fondi është bërë efektiv dhe të parët që do të përfitojnë janë 1.500 ish-të dënuar politikë të kategorisë parësore, të cilët presin të marrin këstin e shtatë. Fondi i vënë në dispozicion të kategorisë parësore është 70% e totalit prej 2 miliardë lekësh. Ndërkohë, 30% e të gjithë fondit do të shkojë për pagesat e trashëgimtarëve, të cilët presin këstin e tretë ose të katërt.

Fillimisht do të marrin këstin e shtatë dhe të tetë përfituesit që janë pjesë e skemës parësore, më pas do të nisë shpërndarja e kësteve të mbetura për kategorinë joparësore.

Kategoritë prioritare

Ministria e Financave ka përcaktuar kategoritë që kanë prioritet për të marrë kompensimin për të afërmit që kanë vuajtur në burgjet e sistemit komunist. Janë përcaktuar gjashtë kategori prioritare dhe janë përcaktuar dokumentet që duhen plotësuar për çdo kategori përfituese. Të parat në listë janë gratë ish-të dënuara që jetojnë në momentin e pagesës. Sipas urdhrit të Ministrisë së Financave, në kategorinë e dytë me prioritet janë persona ish-të dënuar mbi 75 vjeç në datën e hyrjes në fuqi të ligjit që vazhdojnë të jenë gjallë. Ndërsa në kategorinë e tretë me prioritet janë persona ish-të dënuar politikë të gjallë që vuajnë nga sëmundje të rënda. Në kategorinë e katërt me prioritet janë personat ish-të dënuar që janë gjallë të cilët, pavarësisht moshës, në momentin e pagesës kanë fëmijë të mitur nën moshën 18 vjeç. Në kategorinë e pestë me prioritet janë personat ish-të dënuar që nuk jetojnë, por në momentin e pagesës kanë trashëgimtarë të radhës së parë në moshë të mitur nën 18 vjeç. Në kategorinë e gjashtë me prioritet janë personat ish-të dënuar që janë gjallë dhe në momentin e pagesës nuk kanë mbushur 75 vjeç.

Pagesat për kategorinë joparësore, ku përfshihen trashëgimtarët e parë dhe të dy të ish-të dënuarve politikë, kanë ecur me ritme të avashta për shkak të mungesës së dokumentacionit. Për trashëgimtarët, fëmijët, nipërit dhe mbesat e ish-të përndjekurve po shpërndahet kësti i dytë dhe në përfundim të tij do të nisë ndarja e këstit të tretë. Pagesat do të kryhen në bazë të numrit rendor të pagesës së këstit pararendës. Sipas ligjit në fuqi, kur ish-i dënuari politik që jeton ose trashëgimtari ligjor, humbet zotësinë juridike për të vepruar, me vendim gjykate i është përcaktuar kujdestari ligjor. Në këto raste veprimet nga Ministria e Financave bëhen në emër të personit me këtë të drejtë. Në rastin kur ish-të dënuarit politikë jetojnë, ai ose trashëgimtari ligjor kanë të drejtë ta delegojnë me prokurë të posaçme tërhe-qjen e dëmshpërblimit financiar. Në këto raste veprimet nga Ministria e Financave kryhen në emër të personit me këtë të drejtë.