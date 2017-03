A duhet të hyjë Shqipëria në luftë tregtare me BE? – Klodian Tomorri

Klodian Tomorri

Marrëveshja e tregtisë së lirë me BE e detyron Shqipërinë të heqë taksat doganore për çdo produkt që vjen nga vendet e Europës. Kjo është e mirë për konsumatorët, por ka një problem. Bujqësia.

Bashkimi Europian ka një politikë të përbashkët për bujqësinë që quhet Common Agricultural Policy. Themeli i CAP është subvencioni i rëndë.

BE ka buxhet të fuqishëm. U jep shumë para fermerëve të vet dhe na detyron ne që të pranojmë produktet e tyre pa taksa.

Si mund të konkurrojë fermeri shqiptar me atë italian, kur ky i fundit merr 2 euro subvencion për çdo kile domate, të cilën pastaj mund ta fusë këtu pa taksa fare?

Por me shumë se pasojat mikro, dëmi i politikës bujqësore të BE mbi Shqiperinë është në makro. Bujqësia zë 20 për qind të ekonomisë dhe 47 për qind të të punësuarve.

Praktikisht BE na ka vënë në dizavantazh gjysëm e forcës puntore dhe 20 për qind të ekonomisë. Me qëllim që të integrohet dhe të arrijë standardin e mirëqënies së BE, Shqipëria duhet të rritet më shpejtë. Por meqë bujqësinë e kemi në dizavantazh ne duhet të konvergjojmë me 80 për qind të ekonomisë dhe 50 për qind të forcës puntore.

Kjo është njësoj si të bësh një garë 100 metër me dikë por ai të niset 20 metër para.

Politika bujqësore e BE është një paçavure, peshqesh i francezëve. David Cameron donte ta shkatërronte, por nuk e lanë. Tani ne vuajmë pasojat.

Lulzim Basha ka të drejtë kur thotë që kjo nuk mund të vazhdojë më kështu. Por a duhet t’i vëmë taksa produkteve bujqësore të BE siç propozon ai? Kjo do ishte thyerje e marrëveshjes së tregtisë së lirë dhe me gjasa do ndalonte automatikisht integrimin e Shqipërisë. Por një zgjidhje duhet. E vetmja në këtë pike është rritja e subvencioneve për fermerët.

Fermerët e Shqipërisë do të falimentojnë të gjithë nëse buxheti do vazhdojë të japë vetëm 15 milione euro subvencione në vit.