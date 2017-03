Banesat e vjetra, sa do të paguhet për marrjen e tapisë

Tarifat për kalimin e pronësisë për të gjitha banesat e vjetra të ndërtuara para vitit 1991

Kanë hyrë në fuqi çmimet e reja për kalimin e pronësisë për të gjitha banesat e vjetra të ndërtuara para vitit 1991.

Për një shtëpi bashkë me truall deri në 100 m2 është caktuar të paguhet 200 mijë lekë më pas çmimi vjen duke u rritur në varësi edhe të hapësirës.

Tek ky çmimi futet edhe sipërfaqja rreth e rrotull shtëpisë.

Marrja e tapisë

Sipas vendimit të qeverisë do të bëhet verifikimi në terren i të gjitha pronave, përpara se të bëhet kalimi i pronësisë. Kalimi i pronësisë do të bëhet brenda 30 ditëve pas dorëzimit të kërkesës.

Për kalimin e pronësisë të pasurive të paluajtshme, të cilat janë ndërtuar para vitit 1991, qeveria ka vendosur që të bëhet verifikimi në terren i të gjitha pronave, përpara se të bëhet kalimi i pronësisë. Sipas vendimit kalimi i pronësisë do të bëhet brenda 30 ditëve pas dorëzimit të kërkesës, ndërkohë që me të njëjtën formë do procedohet edhe për kërkesat që tashmë janë dorëzuar nga qytetarët. Verifikimi i kushteve bëhet nëpërmjet inspektimit në terren nga punonjësit e tij, si dhe nga marrja e informacionit zyrtar nga institucionet shtetërore.

Në çdo rast, institucioni i autorizuar kërkon detyrimisht informacion zyrtar pranë zyrës përkatëse vendore të regjistrimit të pasurive të paluajtshme, Agjencisë së Trajtimit të Pronave, ALUIZNI-t, Zyrës së Gjendjes Civile dhe/apo çdo organi tjetër shtetëror që administron të dhëna apo informacion për pasurinë e paluajtshme objekt shqyrtimi, dhe për vërtetimin e gjendjes familjare të poseduesit të pasurisë së paluajtshme përpara datës 10.8.1991.

Çdo institucion shtetëror është i detyruar të kthejë përgjigje, me shkrim, brenda 10 ditëve nga data e marrjes së kërkesës. Në rast të moskthimit të përgjigjes brenda këtij afati, drejtuesi i institucionit të autorizuar njofton, me shkrim, ministrin e Drejtësisë dhe kabinetin e Kryeministrit. Institucioni i autorizuar, brenda 30 ditëve nga miratimi i këshillit të qarkut, bën kalimin e pronësisë së pasurive së paluajtshme e të truallit funksional të tyre, në emër të personave, sipas përbërjes familjare që figuron në certifikatën familjare deri më 10.8.1991, dhe e dërgon vendimin për regjistrim në ZVRPP-në kërkuese, duke vënë në dijeni dhe personat përfitues.

Kur kërkesa është iniciuar me kërkesë të individit, institucioni i autorizuar, brenda 7 ditëve nga miratimi i këshillit të qarkut, njofton zyrtarisht kërkuesin për vlerësimin pozitiv të kërkesës, si dhe për detyrimin për të paguar brenda 30 ditëve, për llogari të Agjencisë së Trajtimit të Pronës, për fondin e kompensimit financiar, çmimin e truallit, duke i treguar edhe numrin e llogarisë.

Në njoftim jepen të dhëna për kufijtë, sipërfaqen në m2 dhe vendndodhjen e pasurisë objekt kalimi në pronësi, të shoqëruar me genplanin dhe planimetrinë përkatëse. Kërkuesi, me marrjen e njoftimit, paguan në numrin e llogarisë së caktuar , për llogari të fondit të kompensimit të pronave, kundërvlerën në lekë për sipërfaqen e truallit që do të kalojë në pronësi të tij. Vlera në lekë paguhet nga kërkuesi për kalimin në pronësi të truallit. Me paraqitjen e dokumentit bankar që vërteton kryerjen e pagesës së kalimit në pronësi të truallit, institucioni i autorizuar, brenda 20 ditëve nga administrimi i tij, nënshkruan aktin përfundimtar të kalimit të pronësisë së pasurive së paluajtshme e të truallit funksional të tyre në emër të personave, sipas përbërjes familjare që figuron në certifikatën familjare deri më 10.8.1991.