Miratohet Akti normativ/ Profesionet e lira, formula e re për pagesën e sigurimeve

Llogaritja e re për avokatët, noterët e të vetëpunësuarit e tjerë

Kuvendi i Shqipërisë miratoi dje me 71 vota pro aktin normativ të qeverisë për ndryshime në mbledhjen e kontributeve për sigurimet shoqërore dhe shëndetësore për profesionet e lira.

Qeveria argumentoi në fund të janarit se akti normativ u ndërmor në kushtet e pamundësisë kohore për hartimin e akteve nënligjore, pasi vendimi që Gjykata Kushtetuese mori në korrik të vitit të kaluar për rrëzimin e ligjit “për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”, prodhoi boshllëk ligjor.

Në fjalën e tij në seancën plenare, deputeti i Partisë Socialiste, Ervin Koçi, shpjegoi se si do bëhet llogaritja e kontributeve me ndryshimet e reja ligjore, referuar edhe propozimeve të bëra nga Komisioni i Ekonomisë.

Akti normativ që tashmë ka marrë fuqi ligjore argumentohet si një veprim i kryer në kushtet e pamundësisë kohore për hartimin e akteve nënligjore e në kushtet kur vendimi i Gjykatës Kushtetuese ka prodhuar një boshllëk ligjor.

Vendimi i mëparshëm i qeverisë parashikonte që për profesionet e lira, masa e kontributeve të ishte mes pagës minimale e asaj maksimale në shkallë vendi por masa e detyrimit për t’u paguar do të përcaktohej me vendim të Këshillit të Ministrave, bazuar mbi kritere që mbajnë parasysh llojin e profesionit, numrin e të punësuarve, zonën ku zhvillohet aktiviteti ekonomik, nivelin e të ardhurave në sektorin publik për profesione të njëjta ose të ngjashme, eksperiencën në profesion dhe statusin e profesionistit.

Ky vendim vlerësohet se sillte rritje të masës së kontributeve shoqërore e shëndetësore për mijëra të punësuar në rreth 23 profesione, mes të cilëve për avokatët, kontabilistët, dentistët, farmacistët, inxhinierët, ekonomistët etj. që rezultojnë si të vetëpunësuar.

Ligji u ankimua në Gjykatën Kushtetuese më argumentin se cenonte Kushtetutën dhe rrezikonte t’i falimentonte duke deformuar tregun.

Në këto kushte, qeveria ka miratuar aktin normativ që është botuar në Fletoren Zyrtare e tashmë ka marrë fuqi ligjore. Akti normativ parashikon se kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore për personin e vetëpunësuar, përfshirë punëdhënësin e vetëpunësuar, llogariten si përqindje mbi një pagë bruto, jo më të ulët se paga minimale në shkallë vendi dhe jo më të lartë se paga maksimale, e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

Pra, në këtë rast ruhet i njëjti parashikim ligjor si në ligjin e mëparshëm. Megjithatë, në këtë rast nuk parashikohet se do të jetë Këshilli I Ministrave ai I cili do të bëjë kategorizimin e masës së kontributeve bazuar mbi llojin e profesionit, aktivitetin ekonomik apo nivelin e të ardhurave.

Megjithatë, ndryshe nga ndodh me masën e kontributit shoqëror, për kontributin shëndetësor të të vetëpunësuarve, përqindja e kontributeve do të llogaritet mbi bazën e dyfishit të pagës minimale në shkallë vendi, sikurse parashikohej në ligjin e mëparshëm.

Si ndryshon llogaritja e kontributeve për personin e vetëpunësuar dhe punonjësin e papaguar të familjes sipas aktit të ri normativ:

1. Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore për personin e vetëpunësuar, përfshirë punëdhënësin e vetëpunësuar, llogariten si përqindje mbi një pagë bruto, jo më të ulët se paga minimale në shkallë vendi dhe jo më të lartë se paga maksimale, e miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

Kontributet e detyrueshme të sigurimeve shoqërore pёr punonjësin e papaguar të familjes llogariten mbi pagën minimale në shkallë vendi, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave. Kontributet e detyrueshme të sigurimit shëndetësor për personin e vetëpunësuar, përfshirë punëdhënësin e vetëpunësuar dhe punonjësin e papaguar të familjes, llogariten sipas nivelit të parashikuar si përqindje mbi dyfishin e pagës minimale në shkallë vendi, të miratuar me vendim të Këshillit të Ministrave.

2. Kur veprimtaria ekonomike e tatimpaguesit fillon, ndërpritet, përfundon apo kalon në regjistrin pasiv gjatë një muaji, llogaritja e kontributeve të sigurimeve shoqërore e shëndetësore bëhet në bazë të pagës për ditët e punuara për muajin”.