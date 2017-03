Debitë e ish-ushtarakëve, kur përfundon kthimi i lekëve me 8 këste

Instituti i Sigurimeve Shoqërore ka nisur kthimin e lekëve për ish-ushtarakët, duke filluar nga 1 nëntori 2016. Sipas vendimit të qeverisë të gjithë ish-ushtarakëve që u është mbajtur një pjesë e pensionit, u kthehen lekët mbrapsht. Duke filluar nga viti 2010 deri në 2015-n, ish ushtarakëve u është mbajtur deri në 25% e pensionit, për shkak të një vendimi të ish qeverisë “Berisha”, e cila i shpalli debitorë. Shumat e detyrimeve të krijuara nga rillogaritja e përfitimeve suplementare, të paguara, i kthehen çdo kreditori të shpallur, në këste të barabarta, në periudhën nëntor 2016 – maj 2017”, përcaktohet në vendimin e qeverisë. Një ish-ushtaraku që i janë mbajtur 30 mijë lekë, do t’i kthehen lekët me 8 këste. Kjo do të thotë se do t’i kthehen çdo muaj 3.750 lekë, deri në muajin maj. Janë rreth 5 mijë ushtarakë në pension të cilët nuk do të kenë më detyrime ndaj Institutit të Sigurimeve Shoqërore dhe për më tepër ju kthehet debia që u është, mbajtur përgjatë këtyre viteve. Në total ish ushtarakëve do t’ju kthehen 369 milionë lekë, ku 180 milionë lekë janë dhënë në vitin 2016 dhe 189 milionë lekë në vitin 2017. Deri në muajin maj kjo kategori pensionistësh do të marrë të gjitha lekët mbrapsht me 8 këste. Përfitimi që do marrin ish-ushtarakët varion nga 25 mijë lekë deri në 400 mijë lekë.