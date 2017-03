7 dokumentet që duhen për rivlerësimin e pronës

Procesi i rivlerësimit të pronave po vijon me ritme të larta dhe ecuria do të vazhdojë të jetë e tillë deri në fund të muajit maj kur përfundon edhe afati.

Eskpertët e pasurive të paluajtshme thonë se koha në dispozicion duhet të shfrytëzohet për të përfunduar në kohë procesin, si dhe për të përfituar nga një taksim i ulët (2%) që është aktualisht nga 15%.

Për ata që nuk e kanë nisur ende këtë proces, duhen të paraqisin disa dokumente bazë që janë tejet të rëndësishme. ADISA, Agjencia e Ofrimit të Shërbimeve Publike të Integruara ka publikuar listën e dokumenteve që duhen për nisjen e procesit.

Kopje e dokumentit të identifikimit Prokurë në rast se aplikimi kryhet nga personi i autorizuar Kopje e dokumentit të pronësisë Mandat-pagesë e tarifës së shërbimit dhe e tatimit Akt vlerësimi i pasurisë së paluajtshme Fotokopje e licencës së vlerësuesit të pasurisë ( në rast se rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme bëhet nga një ekspert i licencuar. Akti origjinal; i vlerësimit të pasurisë nënshkruar dhe vulosur nga eksperti ( në rast se rivlerësimi i pasurisë së paluajtshme bëhet nga një ekspert i licencuar).

Duhet të mbani në konsideratë faktin se shërbimi kushton 850 lekë plus tatimi nga vlerësimi i pasurisë së individëve që është 2% e diferencës së çmimit të dhënë më parë nga ju dhe atij aktual që është në treg.

Procedura/ Hipoteka, rregullat e reja për regjistrimin dhe verifikimin elektronik të pronës

Shërbimi elektronik përmes faqes “e-albania” u vjen në ndihmë qytetarëve që të dërgojnë një aplikim për informacion zyrtar të pasurisë për individët dhe institucionet, gjithmonë nëse provohet interesi legjitim. Pas dërgimit të aplikimit drejt Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, ai do të procesohet nga specialisti i ZRPP-së dhe në varësi të informacionit, kthimi i përgjigjes dhe i materialeve të kërkuara nga kërkuesi kryhet nëpërmjet informimit me email, dërgimit të përgjigjes elektronike te “Dokumentet e mia” në profilin e qytetarit në “e-Albania”, si dhe me shërbim postar nëse qytetari kërkon përgjigjen në format letër. Kërkesa për kryerjen e një shërbimi nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP), bëhet nga kërkuesi, vetë ose nëpërmjet përfaqësuesit të tij, noteri apo asistenti i noterit. Pranë Zyrave të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme funksionon Regjistri Elektronik i Përpunimit të Kërkesave, i cili garanton trajtimin e praktikave sipas radhës së paraqitjes së kërkesave. Minimalisht, në regjistër regjistrohen numri i kërkesës, data e paraqitjes dhe data e përfundimit të afatit për trajtim, sipas rendit kronologjik. Kërkuesi, që paraqet një kërkesë për kryerjen e një shërbimi nga ZRPP-ja, pajiset me një numër identifikimi të kërkesës dhe Kodin e Sigurisë, me anë të të cilëve mund të verifikojë gjendjen e trajtimit të kërkesës së tij. Kthimi i përgjigjes elektronike dhe i materialeve të kërkuara nga kërkuesi kryhet nëpërmjet dërgimit te “Dokumentet e mia” në “e-Albania” dhe informimit me email për shkarkimin e përgjigjes elektronike. Gjithashtu, nëse qytetari dëshiron përgjigjen në format letër, e merr nëpërmjet shërbimit postar. Çdo tarifë për shërbimin në ZRPP-ja, paguhet në llogarinë bankare të Zyrës së Regjistrimit.

Verifikimi i gjendjes juridike

