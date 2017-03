Testimet tek infermieria – Tarifa 10 mijë lekë, 5 herë e drejta për testimit

Studentët e infermierisë të cilët kanë përfunduar praktikën profesionale duhet që t’i nënshtrohen testit të njohurive të tyre e më pas edhe provimit të shtetit për të fituar të drejtën e ushtrimit të profesionit.

Urdhri i infermierit ka caktuar datat 15,16 dhe 17 Mars për kryerjen e regjistrimeve për studentët që dëshirojnë t’i nënshtrohen testimit të njohurive profesionale të praktikës. Çdo kandidat duhet që të dorëzoj një sërë dokumentesh për regjistrimin siç janë:

Kërkesë për regjistrim në provim, ku do të përcaktoni saktë për të satën herë hyni në provim praktike Fotokopje e diplomës dhe e listës së notave. Fotokopje e kartës së identitetit dhe kartës së praktikantit. Librezën e Praktikës.

Sa i përket datave kur do të realizohet provimi ato do të përcaktohen nga 8-15 Prill. Të gjithë kandidatët që e kalojnë me sukses këtë provim regjistrohen automatikisht për provimin e shtetit. Kostot e këtij të fundit fillojnë nga 10 mijë lekë dhe shtohen me nga dy mijë lekë për çdo herë përsëritje.

Një student ka të drejtë të provojë deri në pesë herë për provimin e shtetit, duke shkuar dhe në shumën e paguar të 20 mijë lekëve e më pas e humbet përfundimisht të drejtën e ushtrimit të profesionit.