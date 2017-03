Ku mund ta gjejë qytetari të vërtetën?- Çapajev Gjokutaj

Çapajev Gjokutaj

Shumë media përcollën pandehmën se LSI natën çon protestues në çadër, ditën qeveris. Pa bërë përpjekje për të gjetur prova e fakte, që do ta pohonin a mohonin këtë pandehmë, nisën pandehmat për pandehmën.

Ca thonë se kemi të bëjmë me diversion. Zakonisht, kur PS dhe LSI kanë qenë në një koalicion, ka rezultuar e pamundur t’i vësh poshtë me zgjedhje. Duhen ndarë me çdo kusht, qoftë edhe me pandehma, që mediat i qarkullojnë dhe i bëjnë lajme.

Të tjerë thonë se protesta po dëshmon se opozita ka mbështetje popullore, shanset e saj për të fituar janë të mëdha, ndaj është e kuptueshme të ketë edhe rigrupime në koalicionet zgjedhore.

Të tjerë ‘argumentojnë’ se pandehma shpreh një realitet. Sipas tyre tensionet për reformën në drejtësi kanë provuar tashmë se kemi dy koalicione, njeri për të qeverisur, tjetri për të penguar vetingun. I pari legjitim e i dukshëm, i dyti ilegal e okult. Në të parin janë PS dhe LSI, në të dytin PD dhe LSI.

Ca të tjerë këshillojnë të mos harxhosh kohën për të gjetur të vërtetat e politikës. Del më i fituar të gjesh këmbët e gjarpërit.

Epo pluralizmi kështu e ka, thonë ca të tjerë, më mëndjellinj. Harrojnë të thonë se kemi krijuar një pluralizëm thashethemesh dhe jo faktesh e interpretimesh. Pluralizmin e thashethemeve denbabaden e kemi patur me tepri, te kroi i fshatit.

Ku mund ta gjejë qytetari të vërtetën? Dini ndonjë media të besueshme, apo ndonjë autoritet profesionist e moral, që mund t’u zëmë besë sadokudo dhe të mos zdërhallemi në tallavanë e thashethemeve?

( Nga cikli ‘Selanik e tatëpjetë’ )