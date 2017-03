Amnistia/ Dhoma e Tregtisë kundër draftit të faljes, favorizon kompanitë shtetërore; Të zgjaten afatet

Shqetësimet e Dhomës lidhen kryesisht me afatet e faljes dhe të zbatimit të ligjit, por edhe me faktin që në draft favorizohen dukshëm kompanitë shtetërore, duke i vënë subjektet private në kushte të pabarabarta të konkurrencës dhe duke shkelur Kushtetutën…

Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, i ka paraqitur shqetësimin dhe njëkohësisht propozimin e anëtarëve të Dhomës, lidhur me insiativën e Ministrisë së Financave, të panjohur apo të pa konsultuar më Përfaqësues të Biznesit, për draft ligjin “Për pagesën dhe fshirjen e pjesshme të detyrimeve tatimore, detyrimeve të pagueshme në Dogane si edhe heqjen nga qarkullimi të mjeteve të transportit pas fshirjes së detyrimeve tatimore” i kaluar në Qeveri me datë 22.02.2017 dhe që pritet të kalojë për diskutim dhe miratim në Komisionin Parlamentar.

Shqetësimet e Dhomës lidhen kryesisht me afatet e faljes dhe të periudhës së zbatimit të ligjit, por edhe me faktin që në draft favorizohen dukshëm kompanitë shtetërore, duke i vënë subjektet private në kushte të pabarabarta të konkurrencës, duke shkelur edhe Kushtetutën.

Në një shkresë drejtuar Kryetarit të Komisioni për Ekonominë dhe Financat, z.Erion Braçe dhe për dijeni ministrit të financave, z.Arben Ahmetaj, Dhoma ka kërkuar që të marrë pjesë në diskutimet në komisione, në mënyrë që të parashtrojë disa argumenta kundërshtues. Në parim shqetësimet e Dhomës lidhen me sa vijon :

-Diskutimi për këtë iniciative ligjore ka filluar që prej qershorit/2016, u finalizua pjesërisht me miratimin e ligjit 81/2016, datë 25.07.2016 “Për rivlerësimin e pasurisë së paluajtshme” dhe më pas mbeti pa asnje info në pritje të miratimit nga FMN dhe paketës fiskale 2017.

-Bazuar në nenin 100 të ligjit nr.9920 “Per Procedurat Tatimore në RSH”, është kërkuar fshirja e detyrimeve më të vjetra se 5-vjet dhe ligji e sqaron saktë se kush quhet periudha e fundit për plotësim të këtij kushti, pra

a)në draft-ligjin e propozuar (neni-5) është bërë ndarja me shumë nivele e fshirjes së borxheve, sipas mendimit tonë, kjo aspak parimore dhe e pa bazuar në ligje, që do të thotë se

detyrimet për taksa, gjoba, tvsh, TAP, Tatim në burim më të vjetra se periudha 02/2012 kanë kaluar mbi 5-vjet, sipas nenit 73, pika-1, ligji nr.9920 i ndryshuar në 15.11.2016 me ligjin nr.112,) si dhe detyrimi për Tatim fitimi i periudhës 02-03/2011, e kanë kaluar këtë periudhë dhe afat si detyrim të ligjit për mbledhjen e borxhit dhe rivlerësim deklarate.

b)Në draft-ligj thuhet se: fshihen totalisht detyrimet deri më 31.12.2010, ose mbi 6-7 vite të vjetra dhe që figurojnë në regjistrat tatimore deri më datë 31.12.2016 dhe për periudhën 01/2011-12/2014 paguhet vetem pricipali, pa gjoba dhe kamatvona në se ky i fundit, derdhet për 6-muaj nga data e hyrjes në fuqi të ligjit;

në nenin-5 duhej të përfshihej minimalisht periudha 31/12/2011, si periudhë me afat, mbi 5-vite detyrim, bazuar në nenin-100, pika-1 të ligjit nr.9920 ;

të përfshihej minimalisht periudha 31/12/2011, si periudhë me afat, mbi 5-vite detyrim, bazuar në ; në nenin-6 duhet përfshirë periudha 01/2012-12/2015 duke zgjeruar mundësinë e fshirjes me kusht dhe uljen e borxheve për Administratën, në librat tatimore dhe nga ana tjetër duke mundësuar lehtësimin e detyrimeve për biznesin me kusht arkëtimin;

përfshirë periudha 01/2012-12/2015 duke zgjeruar mundësinë e fshirjes me kusht dhe uljen e borxheve për Administratën, në librat tatimore dhe nga ana tjetër duke mundësuar lehtësimin e detyrimeve për biznesin me kusht arkëtimin; në nenin-6, pika -1 afati 6-muaj i zbatimit të ligjit mendojmë të shtyhet deri në 12/2017 për t’i dhënë mundësi paralelisht Administratës për dokumentim dhe mbledhjen e tatimeve dhe sistemim të regjistrave (pasi edhe më parë ka treguar se nuk ka aftësi përpunuese në administrimin e të dhënave dhe rregullimit të librave), por edhe për biznesin, do t’i jepet më shumë kohë për të mobilizuar likuiditetet dhe shlyer detyrimet (pasi në shumicën e rasteve detyrimet janë krijuar për paaftësi paguese);

afati 6-muaj i zbatimit të ligjit mendojmë të shtyhet deri në 12/2017 për t’i dhënë mundësi paralelisht Administratës për dokumentim dhe mbledhjen e tatimeve dhe sistemim të regjistrave (pasi edhe më parë ka treguar se nuk ka aftësi përpunuese në administrimin e të dhënave dhe rregullimit të librave), por edhe për biznesin, do t’i jepet më shumë kohë për të mobilizuar likuiditetet dhe shlyer detyrimet (pasi në shumicën e rasteve detyrimet janë krijuar për paaftësi paguese); në nenin-6, pika- 1 për të pasur parimin e barazisë midis subjekteve tatimpagues, mendojmë se duhet që, të shtohet një pike “d”, që lejon për periudhën në fjalë, 01/2012-12/2015 përveç subjekteve të listuara me detyrime të regjistruara në librat tatimore, të kenë të drejtë çdo subjekt tatimpagues edhe individ (për deklaratën personale, perfshirë si detyrim në ligj nga viti-2011) për të bërë deklarim dhe përfituar ulje gjobash dhe interesash, sikurse përfitojnë subjektet në pikat “a,b,c” të nenit-6, kur paguajnë detyrimin tatimor. Këtu të merret në konsiderate fakti se bazuar në nenin-67, pika-2, të ligjit nr.9920 i ndryshuar ne 15.11.2016 me ligjin nr.112, subjektet e gëzojnë këtë të drejtë në 36-muajt paraardhës por ngarkohen me gjoba dhe interesa, që në këtë rast do t’i përfitonin?

c)Në nenin-7 të draft ligjit, përseri pranohet dështimi i Administratës në mosfshirje dhe mbajtje në regjistër të detyrimeve për shoqëri dhe persona fizike të ç’regjistruar në QKR apo Gjykatë, kur ky detyrim, është i shkruar në nenin 133 të ligjit nr.9920, i ndryshuar me ligjin nr.10415 datë 07.04.2011. Po kështu edhe për piken ‘b’ të nenit-7 të draft ligjit deri me 30,08,2015 ka vepruar neni 133/1 i ligjit nr.9920 i ndryshuar me ligjin nr.99/2015, datë 23.09.2015, të cilët deklarojnë falje të këtyre detyrimeve dhe nuk është vepruar nga Administrata me fshirje, apo është menduar nga ana Juaj se duhen përsëritur edhe njëhere me këtë draft-ligj?