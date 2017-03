Zanati si zgjidhje, Dhoma e Zejtarisë nis funksionimin në Prill

Formimi profesional po shihet gjithnjë e më shumë si një opsion për t’u integruar në tregun e punës. Tashmë mjaft programe dhe eksperienca të tilla po merren nga vendet perëndimore për të mundësuar një përgatitje sa më të mirë për profesione të ndryshme. Një ndër to është Dhoma e Zejtarëve të Koblencit në Gjermani, e cila prej vitesh po jep ndihmën e saj në asistencë teknike, por dhe projekte të ndryshme, në shkollat profesionale në vendin tonë.

“Asnjë model nuk është për t’u implementuar në një vend të vetëm. Mendoj se sistemi dual në shumë vende shpalos avantazhet e tij. Me aq sa e shoh unë nga jashtë situatën në Shqipëri, kushtet janë të përshtatshme për të filluar dhe zhvilluar një sistem trajnimi brenda kompanive. Teoria është teori dhe duhet implementuar ashtu siç është. Teknologjia ndryshon me ritme të shpejta. Tek kompanitë ke kontakt direkt mes punëdhënësve dhe tregut të punës ose të rinjve. Në rast se ke dy vite ose tre që punon në një kompani si praktikant, atëherë gjasat që të qëndrosh me një kontratë pune në atë kompani janë shumë here më të larta, në rast se je një person i njohur për tregun e punës, se sa i panjohur”, tha pë scan Evelina Parvanova, drejtore e Dhomës së Zejtarisë, Koblenc, Gjermani.

Brenda muajit prill do të ngrihet për herë të parë Dhoma Kombëtare e Zejtarisë në vendin tonë.

“Të gjitha aktet nënligjore janë bërë dhe qeveria mbështet dhomën financiarisht për dy vite. Tashmë është gati të fillojë puna. Në fund të Prillit bëhen zgjedhjet e Asamblesë, e cila më pas zgjedh bordin dhe brenda një kohe të shkurtër fillon aktiviteti i saj. Do fillojnë licencimet sipas sektorëve, certifikimet e para. Po punohet shumë për kurrikulat dhe do të fillojë funksionimi”, thotë Koli Sinjari, drejtor Projektesh, Biznes Albania.

Aktualisht, nuk ka një statistikë të saktë se sa zejtarë ka në vendin tonë. Por jo vetëm kjo, por edhe një bazë të dhënash se cilët janë zanatet që do të përfshihen në dhomën e zejtarisë për t’u licencuar.